"연결이 곧 경쟁력"…지역 클러스터, 글로벌 네트워크로 묶여야 산다

보건복지부 주최 '세계 바이오 서밋 2025'

한국의 지역 바이오 클러스터가 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해서는 인재와 민간 자본, 글로벌 연계를 잇는 국가 단위 플랫폼이 필요하다는 제언이 나왔다.

보건복지부가 세계보건기구(WHO)와 공동으로 17일 서울 중구 신라호텔에서 개최한 '세계 바이오서밋 2025' 세션 3(바이오 클러스터: 지역·경계를 넘어선 바이오 생태계 혁신)는 각국 클러스터 전략을 비교하며 한국이 나아갈 방향을 모색하는 자리였다. 패널들은 "지역 클러스터의 분산된 역량을 하나로 묶고, 글로벌 네트워크와 연결해야 한다"는 점을 한 목소리로 강조했다.

보건복지부와 세계보건기구(WHO)가 공동으로 17일 서울 중구 신라호텔에서 개최한 '세계 바이오서밋 2025' 세번째 세션 '지역 바이오 클러스터'를 주제로 한 토론에서 패널들이 대화를 나누고 있다. 보건복지부

김주원 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 인재경영실장은 "보스턴과 바젤 같은 세계적 클러스터는 단순히 정부 지원이 아니라 인재와 자본, 국제 연계가 결합해 완성됐다"며 "한국은 오송·대구·경기 등 22개의 지역 클러스터에 5000개 기업이 흩어져 있어 분절과 중복 문제가 크다"고 진단했다.

그는 "해법은 통합을 통한 차별화"라며 "통합 거버넌스와 민간 주도의 운영, 그리고 국내 클러스터를 잇는 국가 단위 플랫폼이 필요하다"고 말했다. 이어 "스위스는 글로벌 인재 경쟁력 1위이고, 보스턴은 세계 최고의 졸업생을 끌어들인다. 한국도 인재 투자와 메가펀드 조성, 글로벌 연계 없이는 한계가 있다"고 덧붙였다.

차병열 김해의생명산업진흥원 의생명센터장은 지역 클러스터 활성화를 위해 규제 혁신을 핵심 과제로 짚었다. 그는 "1977년 미국 캠브리지 시의회가 재조합 DNA 연구를 승인하면서 보스턴 클러스터가 성장할 토대를 마련했다"며 "바이오는 규제산업이므로 새로운 연구 영역을 열어주는 '게이트'가 곧 규제"라고 강조했다. 이어 "일본 고베의 경우 클러스터 내에 규제연구 기능을 두고 신속한 제도 개선을 반복하는 모델이 있었다"며 "한국도 CDMO(위탁개발생산), AI(인공지능)·디지털헬스케어 등 강점 분야에서 규제 샌드박스를 도입해 연구와 사업화의 속도를 높여야 한다"고 말했다.

스테판 조 전 노바티스 글로벌 수석부사장은 보스턴의 경험을 소개했다. 그는 "1978년 필립 앨런 샤프 MIT 교수 등이 교수직을 유지하면서 바이오텍 창업에 나서 설립한 것이 바이오젠이며 이후 바이오텍 클러스터 형성의 계기가 됐다"며 "대학 기술이전조직(TTO)이 활발히 움직이며 산업과 학계가 맞물려 지금의 보스턴 생태계를 만들었다"고 회고했다. 이어 "한국과 일본은 아직 내향적이고 외국 인재와 글로벌 자본 유입이 적다"며 "세계 각국의 연구자와 투자를 어떻게 끌어올지 고민해야 한다"고 조언했다.

폴 에쉬만 바젤투자청 책임자는 "바젤은 인구의 3분의 1 이상이 외국인일 정도로 개방적이고, 영어 기반으로 운영돼 국제 인재가 몰린다"며 "투자문화는 미국보다 보수적이지만, 매력적인 창업 기회를 만들면 해외 자본도 따라온다"고 말했다. 그는 "우리는 대기업 파트너들이 단순히 돈만이 아니라 노하우를 제공하도록 유도해 작은 투자가 큰 성과로 이어지게 한다"며 "한국과도 이미 파트너십을 맺고 있으며, 바젤이 한국 기업의 유럽 진출 거점이 될 수 있다"고 강조했다.

신 카와마타 고베대 교수는 일본 사례를 반면교사로 들었다. 그는 "정부가 막대한 예산을 투입했지만 '자기 충족적 효과'를 만들지 못한 적이 많았다"며 "지속 가능하려면 민간 운영과 혁신적 제조 인프라, AI·자동화 같은 기술을 적극 도입해야 한다"고 말했다. 또 "정부 관료만으로는 효율적인 관리가 어렵다"며 "미쓰이·미쓰비시 같은 민간 상사들이 글로벌 시장 접점을 열고, 한국·일본이 공동 창구를 만들어야 한다"고 제안했다.





한남식 케임브리지대 밀너 의약연구소 AI연구센터장은 인재 양성을 최우선 과제로 꼽았다. 그는 "한국은 물적 인프라는 세계적 수준이지만 '소프트 파워'가 부족하다"며 "우수한 학생들이 의대에만 몰리는 현실을 바꿔야 한다"고 말했다. 그는 "스타 과학자와 스타트업 유니콘의 성공 사례가 쌓여야 청년 세대가 과학기술 창업에 뛰어들 수 있다"고 강조했다.





