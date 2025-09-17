의정부시, 첨단 방위산업 협력 기반 넓힌다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

㈜위우너스·㈜스페이스앤빈과 업무협약 체결

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 16일 첨단 방위산업의 혁신을 주도할 ㈜위우너스, ㈜스페이스앤빈과 '첨단 방위산업 생태계 조성'을 위한 업무협약을 체결했다.

김동근 의정부시장(왼쪽)이 지난 16일 ㈜위우너스와 '첨단 방위산업 생태계 조성'을 위한 업무협약을 맺고 함께 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

이번 협약은 방위산업을 미래 성장 동력으로 육성하고, 기업과의 협력 기반을 넓히기 위해 마련했다. 지난 8일 첨단 드론 산업체인 ㈜아쎄따, 아이원랩(주)과 체결한 협약의 연장선으로, 시는 국방 소프트웨어와 우주 방사선 차폐 기술 분야 기업과도 손잡고 다양한 산업 분야로 협력 범위를 넓혀가고 있다.

위우너스는 공군 및 해군의 지휘통제·전장관리, 전술데이터링크 분야 시스템 개발 및 컨설팅을 주력사업으로 한 국방 소프트웨어 전문 개발 기업이다. 고용노동부와 서울시로부터 강소기업으로 지정됐으며, 중소벤처기업부로부터 벤처기업 및 기술혁신 이노비즈 인증을 획득하며 기술력과 성장 가능성을 공인받았다.

스페이스앤빈은 우주 방사선 차폐 기술을 개발하는 우수한 스타트업으로, 의료 시장과 우주·방산 시장을 공략하는 차별화된 경쟁력을 갖춘 기업이다. 중소벤처기업부로부터 글로벌기업 협업 프로그램에 선정됐으며, 국방 강소벤처기업으로 인증받아 성장 잠재력과 혁신 역량을 입증했다.

시는 이번 협약을 계기로 다양한 분야의 방위산업 협력 기업을 확대하고, 관내 기업의 방위산업 전환을 유도하는 등 첨단산업 생태계의 외연을 확장할 계획이다. 또한 시 차원에서 기업 지원 제도와 정책적 뒷받침을 강화해 실질적 성과 창출로 이어지도록 할 예정이다.





김동근 시장은 "방위산업은 지역경제 발전과 국가안보를 동시에 지탱하는 중요한 분야"라며 "기업과 지역이 함께 성장하는 방위산업 생태계를 만들어가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

