‘통일교 청탁 의혹’ 특검 수사 속도…권성동 구속·한학자 자진 출석

권 의원, 2022년 대선 앞두고
불법 정치자금 1억 수수 혐의
“결백” 주장에도 법원 안 받아들여
한 총재, 3차례 특검 소환 불응
조사 날짜 두고 “아파서 그랬다”
특검, 통일교 현안 청탁 등 추궁 예상
윤석열 정부와 통일교 간 '정교(政敎) 유착' 의혹의 한 축으로 지목된 권성동 국민의힘 의원이 구속됐다. 특별검사 제도 도입 이후 불체포 특권이 있는 현역 의원의 신병을 확보한 것은 이번이 처음이다. 권 의원과 혐의가 맞닿아있는 한학자 통일교 총재도 세 차례의 소환 불응 끝에 17일 피의자 신분으로 자진 출석하며 김건희 특검팀(특별검사 민중기)의 수사가 분수령을 맞게 됐다.
서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사는 전날 밤 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 권 의원에 대해 구속영장심사를 열고 "증거 인멸 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다. 22대 국회 들어 첫 현역 의원 구속 사례다. 권 의원은 윤석열 전 대통령이 수감 중인 경기 의왕시 서울구치소에 수감됐다.
◆ 다른 의원들로 수사 확대할 듯
권 의원은 2022년 대선을 앞두고 통일교 전 세계본부장 윤모씨로부터 교단 현안 해결 등을 요청받으며 불법 정치자금 1억원을 수수한 혐의를 받는다. 특검팀은 지난달 28일 권 의원을 소환 조사한 뒤 하루 만에 구속영장을 청구했고, 11일 국회 본회의에서 체포동의안이 가결됐다. 권 의원의 구속영장 청구서에는 "정치권력과 종교단체가 결탁해 국정을 농단하고 선거에 개입했으며 사법 질서를 교란했다"는 문구가 담겼다.
전날 구속심사에선 수사팀장 등 검사 3명이 160여쪽 의견서와 130여쪽 프레젠테이션 자료를 제시하며 증거인멸 우려를 부각했다. 윤씨의 부인 휴대전화에 저장된 한국은행 관봉권 사진과 '큰 거 1장 support(지원)' 메모 등이 핵심 증거로 제출됐다. 권 의원은 최후진술에서 "결백하다"고 주장했으나 법원은 받아들이지 않았다.
권 의원은 22대 국회의원 중 처음으로 현역 구속이라는 불명예를 쓰게 됐다. 3특검(내란·김건희·채상병) 중 첫 현역 의원 구속에 성공한 김건희 특검팀은 향후 윤한홍·윤상현 의원 등 다른 현역 의원에 대한 수사의 폭을 넓힐 것으로 예상된다. 권 의원 신병 확보에 성공한 특검팀은 향후 '통일교 청탁 의혹' 수사에 박차를 가할 전망이다. 권 의원이 통일교로부터 불법 정치자금을 받지 않았다고 주장했지만, 법원의 1차 판단에서 충분히 소명되지 않은 것으로 보인다.
◆ 한학자 총재, 전방위 조사받는다
한편 세 차례 특검팀 출석 통보에 불응했던 한 총재는 이날 오전 9시46분께 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 있는 특검팀 사무실에 출석했다. 한 총재는 '권 의원에게 1억원을 전달한 사실이 맞는지', '권 의원 통해 원정 도박 수사 무마하려고 했는지', '김건희 여사에게 목걸이와 가방 전달하라고 지시했는지' 등 취재진 질문에 "수고가 많다. 나중에 들으라"고 답했다.
'왜 일방적으로 조사 날짜를 정했는지'를 묻는 말에는 "수술받고 아파서 그랬다. 나중에 만나서 얘기하자"며 통일교 관계자의 부축을 받으며 조사실로 들어갔다. 이날 출석으로 한 총재는 역대 통일교 총재 중 피의자 신분으로 공개 소환된 첫 사례가 됐다.
특검팀은 통일교 의혹 관련해 현재까지 확보한 진술과 물증을 토대로 전방위적인 조사를 진행할 것으로 예상된다. 특검팀은 한 총재를 상대로 권성동 국민의힘 의원에게 불법 정치자금을 건넨 경위와 통일교 현안 청탁, 불법 해외 원정도박 의혹 등 관련 내용을 추궁할 것으로 보인다. 한 총재는 윤석열 정부에 통일교 현안 지원을 요청하며 교단 차원의 인적·물적 자원을 제공한 의혹을 받는다. 한 총재에게 적용되는 혐의는 특정범죄가중처벌법상 알선수재, 정치자금법 위반 등이다.
지난 8일 첫 출석을 통보받은 한 총재는 그간 건강상 이유를 들어 불응했다. 이후 특검팀은 지난 11일, 15일 재차 소환 일자를 통보했지만, 한 총재는 불출석 사유서를 제출하고 나오지 않았다. 특검팀은 한 총재 쪽이 매번 출석 예정일 직전 일방적으로 불출석 의사를 통보했다며, 3회 소환 불응으로 처리하고 체포영장을 청구하겠다는 뜻을 내비친 바 있다.
지금 뜨는 뉴스
통일교 측은 이날 입장문을 통해 "심장 부위 절제술 이후 산소포화도 저하 등 어려움을 겪고 있다"며 "의료진의 우려에도 불구하고 한 총재는 법적 절차를 피하지 않겠다는 의사가 확고하다"고 밝혔다.
구채은 기자 faktum@asiae.co.kr
염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>