이동환 시장 "고양시, 세계 지방정부 중심 도시로 각인시킬 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고양시, 'UCLG ASPAC 고양총회' D-7

24일 킨텍스 개막…지방정부 리더 총집결

아시아·태평양 22개국 220여 개 도시 참여

일자리 창출·청년 리더십 등 집중 논의

시 "글로벌 도시 이목 고양시로 집중"

경기 고양특례시(시장 이동환)에서 열리는 '2025 제10차 세계지방정부연합 아시아·태평양지부(UCLG ASPAC) 고양 총회'가 일주일 앞으로 다가왔다.

‘제10차 UCLG ASPAC 고양 총회’ 포스터. 고양특례시 제공

AD

오는 24일부터 26일까지 킨텍스 제1전시장에서 열리는 UCLG ASPAC에는 아시아·태평양 22개국, 220여 개 도시에서 시장과 대표단 약 500여 명이 참석할 예정이다.

시는 교통, 숙박, 편의, 의료 등 분야별 준비 상황을 최종 점검하고 있으며 경찰·소방 등 유관 기관과 협력 체계를 구축해 안전 관리 강화에 더욱 힘쓰고 있다.

총회 첫날인 24일 오전부터 주제별 논의의 장이 곳곳에서 열린다. 제주특별자치도 주관 문화위원회는 회원 도시 간 문화교류, 문화 정책 발전 방향과 유네스코 협력 사항을 논의한다. 또 UCLG ASPAC과 중국 광저우시 주최로 열리는 지방정부 여성 상임위원회는 향후 2년간 사업 계획과 지역별 활동 사례를 공유한다. 아울러 경기도가 주관하는 HDP Nexus(인도적 지원-개발-평화 연계) 위원회는 기후변화에 따른 지방정부의 역할을 중점적으로 다룰 예정이다.

오후에는 '지방정부 리더 원탁회의'를 개최한다. UCLG ASPAC 2026-2030 로드맵을 기본으로 각 도시의 혁신적인 정책 사례를 공유하고 도시 간 실질적인 협력 방안을 모색한다.

오후 4시 일산호수공원에서는 고양시 시목인 백송을 함께 심는 기념식수 행사가 진행돼 도시 간 연대와 우호 관계를 공고히 한다. 이어서 오후 6시부터 킨텍스에서 열리는 공식 환영 만찬에서는 김덕수 사물놀이와 고양시 대표 스트릿 댄스크루 어스퀘이크의 K-POP 공연 등 한국의 전통과 현대가 어우러진 무대가 펼쳐진다.

‘제10차 UCLG ASPAC 고양 총회’ 협력 의향서 체결식. 고양특례시 제공

둘째 날인 25일에는 오전 9시 개회식을 시작으로 본격적인 포럼이 진행된다. 개회식에는 이동환 고양특례시장과 함께 다킬라 카를로 쿠아 UCLG ASPAC 회장, 차기 UCLG World 회장인 이장우 대전광역시장, 고영인 경기도 경제부지사 등 국내외 주요 인사들이 참석할 예정이다. 또 대북·부채춤 공연, 태권도 시범 등 축하 행사도 함께 마련돼 자리를 더욱 빛낸다.

개회식 직후 오전 11시에 개최되는 메인 포럼은 '미래를 위한 지속가능한 글로벌 자족도시와 지역'을 주제로 열린다. 장 타드 UN 특사가 영상 기조연설로 비전을 제시하고, 가오 진 중국 이우시 부시장과 다리아 털리 호주 지방정부연합 부위원장이 포럼을 이끈다. 재생에너지와 순환 경제, 스마트 인프라 등 성공 사례를 공유하고, UN 지속가능발전목표(SDGs) 이행과 협력 방향을 모색한다.

오후에 동시 진행되는 서브 포럼에서는 사라 회플리히 UCLG World 부사무총장, 아담 아직 몰디브 말레시 시장, 크리스티 샬라 주미 스위스 대사관 등 주요 인사들이 참석해 ▲일자리 창출 ▲청년 리더십 ▲에너지 자족 ▲가족친화도시 ▲도시 성장 등 5개 주제에 대해 논의한다.

'일자리 창출' 포럼은 지속 가능한 일자리에 따른 도시 회복력 강화를 주제로 실무 경험과 통찰을 교류한다. '청년 리더십' 분야에서는 청년 의회와 멘토링 프로그램 등 다양한 사례를 소개하고, 지방정부·단체·시민사회가 협력해 청년 참여를 제도화하는 방안을 모색한다. 또 '에너지 자족' 분야는 재생에너지 도입을 통한 도시의 에너지 자립과 효율성 강화를 다루며 공공·민간 협력 모델도 제시한다.

'가족친화도시' 포럼은 돌봄·교육·보건·공공 공간 등 생활 전반에서 지방정부가 추진 가능한 실질적 정책을 논의한다. 또 '도시 성장' 포럼은 혁신 기술과 인프라 도입을 통한 스마트시티 발전 방향을 주제로 고양시의 스마트테크 적용 사례도 소개할 예정이다.

‘2024 제2차 UCLG ASPAC 정저우시 집행부회의’ 메인 포럼에서 기조 연설하는 고양특례시장. 고양특례시 제공

마지막 날인 26일 오전 9시에는 총회 본회의가 개최된다. 이틀간 펼쳐진 심도 있는 논의와 교류 성과를 한데 모아 정리하고, 이어지는 이사회 회의에서 향후 아시아·태평양 도시 간 협력 방향과 구체적인 로드맵을 제시한다.

오후에는 다양한 러닝 세션들이 이어진다. '자연기반해법(NBSs)'과 '도시 이동성'을 주제로 한 세션에서는 기후변화 대응과 지속 가능한 도시 교통 시스템 구축을 위한 심화 논의를 진행한다.

또한 '지방정부 혁신을 위한 파트너십 - 지방정부 여성 리더십'과 '기후변화로 인한 국내 이주 이해' 세션에서는 전 세계가 직면한 글로벌 이슈에 대한 지방정부 차원의 선도적인 대응 방안 도출을 위해 머리를 맞댄다.

오후 6시에는 소노캄 호텔에서 환송 만찬이 마련돼 있다. 이 자리에서는 아태지역 협력과 미래 비전을 공유하는 '고양특례시 선언문'이 발표될 계획이다.

총회가 끝난 다음 날인 27일에는 행주산성, 장항습지, 현대모터스튜디오, 항공우주박물관 등 고양시의 역사, 자연, 산업을 체험할 수 있는 시티투어가 진행된다. 선착순 모집이 마감될 정도로 참가자들의 높은 호응을 얻고 있으며 시는 안전하고 쾌적한 투어 준비에 만전을 기하고 있다.

‘2023 제9차 UCLG ASPAC 이우시 총회’에서 고양시 유치 제안 위해 버나디아 찬드라데위 사무총장과 면담. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장은 "국내 기초지방자치단체가 단독으로 주최한 최초의 UCLG ASPAC 총회인 만큼 고양시를 세계 지방정부 외교의 중심 도시로 각인시킬 것"이라며 "성공적 개최를 위해 마지막 순간까지 빈틈없는 준비에 총력을 다하겠다"고 말했다.





AD

한편, '2025 제10차 세계지방정부연합 아시아·태평양지부(UCLG ASPAC) 고양 총회'와 관련된 프로그램 세부 내용과 최신 정보는 공식 누리집 (https://goyang2025.uclg-aspac.kr)에서 확인할 수 있다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>