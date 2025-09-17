'2차 가해 논란' 최강욱, 민주당원 자격 정지 1년 징계 처분

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조국혁신당 성비위 사건에 2차 가해성 발언

민주 "당직자로서 품위 손상·윤리규범 위반"

조국혁신당 성비위 사건 피해자에 대한 2차 가해성 발언 논란이 불거진 최강욱 더불어민주당 전 의원이 당원 자격 정지 1년 처분을 받았다.

최강욱 더불어민주당 의원이 18일 국회에서 열린 본회의에 출석하고 있다.

17일 국회에 따르면 민주당 윤리심판원은 전날 최 전 의원에 대해 당원 자격 정지 1년 징계 처분을 내렸다. 한동수 민주당 윤리심판원장은 전날 기자들과 만나 "당직자로서 품위를 손상하고 당 윤리 규범을 위반했다고 판단했다"며 "(처분 결과는) 중징계에 해당한다"고 전했다.

정치권에 따르면 최 원장은 지난달 말 조국혁신당 대전·세종시장 행사 강연에서 조국혁신당 성비위 사건을 두고 "그렇게 죽고 살 일인가" 등 2차 가해성 발언을 한 것으로 알려졌다.

최 원장은 이재명 정부의 첫 광복절 특별사면을 통해 사면·복권됐다. 최 원장은 조국 전 대표 아들에게 허위 인턴 확인서를 써준 혐의로 유죄가 확정돼 국회의원직을 상실한 바 있다.





한편 조국혁신당 성비위 사건은 지난 4월 조국혁신당 고위 당직자가 다른 당직자를 성희롱·성추행한 것이 알려지면서 불거졌다.





