"북극항로, 대한민국 운명 바꾼다"… 한국석유공사, 국회세미나 공동주관

대한민국 새 생존전략, 동남권 에너지물류허브

"북극항로가 대한민국의 운명을 바꾼다!"

한국석유공사(김동섭 사장)가 지난 15일 오후 국회의원회관에서 '북극항로가 우리 자원안보에 미치는 영향'이라는 주제의 세미나를 주관하고 패널토론에 참여했다.

이번 세미나는 북극항로의 현황과 전망 및 에너지산업에 미치는 영향을 진단한 후 우리나라가 준비해야 할 지점들을 모색하는 자리다. 이언주·문대림 국회의원이 주최, 한국석유공사, 에너지경제신문, 지질자원연구원, 한국해양진흥공사가 공동주관하고 해양수산부가 후원했다.

이언주 의원은 축사에서 "북극항로는 단순히 물류 경로가 아니라 기후변화와 지정학적 전환에 대비하는 새로운 생존전략"이라고 힘줬다. 문대림 의원은 "대한민국은 조선·해운·에너지 인프라 등 세계적 경쟁력을 지닌 분야에서 북극시대를 선도할 강점을 지니고 있다"고 말했다.

발제는 이광재 전 국회사무총장과 공주대 임은정 국제학부 교수가 맡았으며 각각 '북극항로 개척이 글로벌 및 한국에 미치는 영향'과 '북극항로가 에너지산업에 주는 영향과 한국의 준비'를 주제로 발표했다.

이광재 전 총장은 "북극항로는 대한민국의 지정학적 운명을 바꿀 수 있는 역사적 기회"라고 말했다. 그는 한국이 아시아 허브 넘버원 국가로 도약하기 위해 ▲부울경 중심의 해양수도 육성 ▲싱가포르 PSA 방식의 세계적 항만투자운영회사 육성 ▲부울경순환철도망 조성 등을 과제로 제시했다.

임은정 교수는 "북극항로 및 북극 지역의 에너지 개발 문제는 지정학 경쟁·기후변화·시장 역학이 교차하는 복합 구도에 놓여있다"라고 진단했다. 또 ▲조선·LNG 운송·항만 인프라 수출 패키지화 ▲북극항로와의 연계를 통한 남동부권 아시아 에너지 허브 도약 ▲다자주의를 통한 북극 관련 국제규범 및 협력선도 등을 정부에 제언했다.





이어진 패널토론에서 석유공사의 김일태 에너지인프라사업처장은 "북극항로는 일반화물 물류 항로보다 '에너지 물류 항로'로 개발하는 것이 경제성이 있다고 판단된다"며 "석유공사가 종합에너지 물류 터미널로 개발 추진 중인 울산 남항도 북극항로의 최적 거점을 활용될 수 있다"고 강조했다.

지난 15일 국회의원회관에서 북극항로와 자원안보에 미치는 영향을 주제로 한 세미나가 진행되고 있다.

