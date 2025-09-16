라이즈, 내년 2월 도쿄돔 공연…K팝 보이그룹 최단 기록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

그룹 라이즈. 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈가 K팝 보이그룹 중 최단기간 일본 도쿄돔 입성 기록을 세웠다고 SM엔터테인먼트가 16일 밝혔다.

라이즈는 13~15일 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 열린 첫 월드투어 공연을 전석 매진시키며 3만3000여 관객을 동원했다. 첫날 공연 말미에는 내년 2월 21~23일 도쿄돔에서 '스페셜 에디션' 공연을 개최한다고 발표했다.

2023년 9월 데뷔한 라이즈는 약 2년 5개월 만에 단독 콘서트로 도쿄돔을 밟게 됐다. 이는 K팝 보이그룹 가운데 가장 빠른 속도다.

라이즈는 데뷔곡 '겟 어 기타'(Get A Guitar)로 스트리밍 부문 골드 인증을 받았다. 이는 일본 레코드협회 기준 2023년 이후 데뷔한 K팝 보이그룹 중 처음이다. 일본 싱글 '럭키'(Lucky)는 누적 출하량에 따른 골드 디스크 부문 플래티넘 인증, 첫 정규 앨범 '오디세이'(ODYSSEY)는 골드 인증을 획득했다.





라이즈는 오는 20~21일 태국 방콕 임팩트 아레나에서 월드투어를 이어간다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

