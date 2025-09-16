어르신도 택시 간편하게…우버택시, '시니어 계정' 론칭

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

택시 호출·탑승 등 과정 단순화…글자 크기 키워

가족이 대신 택시 호출·결제까지

우버택시는 시니어 맞춤형 서비스 '우버 시니어 계정'과 '간단 모드'를 국내에 론칭했다고 16일 밝혔다.

우버 시니어 계정은 고령화 추세에 대응하기 위해 글로벌 우버가 도입한 서비스다. 스마트폰 사용이 익숙하지 않은 시니어들도 쉽게 택시 서비스를 이용할 수 있도록 택시 호출과 탑승 등 과정을 단순화했다. 우버택시 앱의 글자 크기도 키웠다.

우버택시는 시니어 맞춤형 서비스 '우버 시니어 계정'과 '간단 모드'를 국내에 론칭했다고 16일 밝혔다. 우버택시 제공

우버 시니어 계정은 자녀 등 가족 구성원 중 한 명이 우버 앱에서 가족 계정을 만든 뒤 부모나 조부모를 초대하면 만들 수 있다. 시니어 본인이 직접 혹은 가족이 대신 택시를 호출·결제할 수 있다.

가족 구성원들은 우버 앱에서 부모나 조부모의 여정을 실시간으로 확인하고 필요시 기사에게 직접 연락할 수 있다. 집, 병원, 복지센터 등 자주 방문하는 장소를 저장하면 빠른 택시 호출이 가능하다.

이번 론칭으로 우버택시의 '가족 계정'은 청소년 대상 우버 청소년 자녀 계정에서 시니어 가족 구성원까지 포함하게 됐다.





우버 택시 관계자는 "초고령화 시대에 접어든 한국은 택시 호출 앱 사용이 보편화됐지만 이를 어려워하는 어르신도 많기 때문에 우버 시니어 계정을 도입하게 됐다"며 "지난달 출시한 우버 청소년 자녀 계정에 이어 사랑하는 가족의 안전하고 편리한 이동을 책임지는 서비스가 될 것"이라고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

