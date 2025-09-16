트럼프 "미군, 베네수 마약조직 두번째 공격"…마두로 "전면적 침략"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美, 공해서 군사력 동원해 베네수 선박 공격

미국이 마약 차단을 명분으로 잇따라 공해상에서 군사력을 동원하면서 베네수엘라와의 긴장이 고조되고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 미군이 베네수엘라 마약 밀매 조직의 마약 운반선을 두 번째로 공격해 마약범죄자를 소탕했다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "오늘 아침 내 명령에 따라 미군은 남부사령부 관할 지역에서 분명히 확인된 매우 폭력적인 마약 밀매 카르텔 및 마약 테러리스트들에 대한 두 번째 물리적 공격을 수행했다"고 말했다.

이어 "이번 공격은 베네수엘라 출신으로 확인된 이들 테러리스트가 국제 수역(공해)에서 미국인을 중독시키는 치명적 무기인 불법 마약을 미국으로 운반하던 중 발생했다"며 "이 극도로 폭력적인 마약 밀매 카르텔들은 미국 국가 안보, 외교 정책, 핵심 이익에 위협을 가한다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 "이 공격으로 3명의 남성 테러리스트를 제거했으며, 미군 피해는 없었다"며 "경고한다. 미국인을 죽일 수 있는 마약을 운반하면 우리는 당신을 추적할 것"이라고 위협했다.

이에 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령은 수도 카라카스에서 기자회견을 열고 미국의 공격을 "전면적 침략"이라고 비판했다. 마두로 대통령은 "미국 정부와의 소통은 버려졌다"며 "폭탄 위협과 죽음·협박 위협을 하며 그들이 버린 것"이라고 주장했다.

이에 앞서 트럼프 대통령은 미군이 지난 2일 베네수엘라 마약 운반선을 공격해 국제 마약 밀매 조직의 테러리스트 11명을 제거했다고 밝힌 바 있다. 그러나 베네수엘라 정부는 해당 선박이 마약 밀매 조직 소속이 아니며 미국이 일반 시민을 사살했다고 거세게 반발하고 있다.





마두로 대통령은 지난 12일에도 미 해군 구축함이 베네수엘라의 배타적경제수역(EEZ)에서 조업 활동을 하던 자국의 참치잡이 어선을 8시간 동안 불법적으로 점거했다며 "미국은 사건을 찾고 있다"고 주장했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

