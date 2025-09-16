[특징주]엘앤에프, 3일째 상승 행진 지속…7만원 회복

엘앤에프가 3일 연속 큰 폭의 상승세를 이어가며 주가 7만원선을 회복했다.

16일 오전 9시10분 현재 한국거래소에서 엘앤에프는 전일 대비 2400원(3.55%) 오른 7만원에 거래되고 있다. 지난달 28일 주가 7만원 아래로 떨어졌던 엘앤에프는 이달 들어 6만1000원대까지 밀렸으나 최근 주가가 회복세를 보이고 있다. 최근 3일간 10% 넘게 올랐다.





AD

올해 3분기 흑자 전환 기대감이 주가를 밀어올리고 있는 것으로 보인다. 이날 KB증권은 엘앤에프에 대해 3분기 영업이익 188억원을 달성해 전년 동기 대비 흑자 전환할 것으로 전망했다. 같은 기간 매출액은 6709억원으로 전년 동기 대비 91% 늘어날 것으로 예상된다. 이창민 KB증권 연구원은 "2년 만에 분기 흑자 전환을 기대한다"면서 "양극재 판매 가격은 상반기 리튬 가격 하락 영향으로 전분기 대비 5% 하락할 것으로 예상되나 테슬라 모델Y 주니퍼 본격 인도 영향으로 NCMA95 출하량이 증가하면서 판매량이 전분기 대비 38% 증가할 것"이라고 설명했다. 이어 "2023년 1분기 이후 분기 최대 출하량을 기록할 것으로 예상되며 고정비 커버에 따른 수익성 개선 효과도 기대된다"고 덧붙였다.

AD





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>