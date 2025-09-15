"韓 에너지 전환, 공급 안정성·경제성 확보 병행해야"…보스턴컨설팅그룹

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'에너지 전환의 새로운 장' 보고서 발간

"안보와 경제성이 에너지전환 성패 갈라"

원전· ESS 등 유연성 자원도 고도화해야



이재명 정부 출범 이후 재생에너지를 대폭 확대하는 방향으로 에너지 전환이 속도를 내고 있는 가운데 안보와 경제성이 에너지 전환의 성패를 좌우한다는 글로벌 컨설팅 기업의 진단이 나왔다. 특히 우리나라에서는 신재생에너지 확대와 더불어 원전과 에너지저장장치(ESS), 가스 화력 발전 등 유연성 전원을 적극 활용해야 한다는 지적이다.

보스턴컨설팅그룹(BCG)은 15일 '에너지 전환의 새로운 장(The Energy Transition's Next Chapter)' 보고서에서 "탈탄소 목표뿐 아니라 에너지 안보와 경제성이 전략의 핵심 변수로 부상했다"며 "지정학적 리스크와 인프라 제약이 맞물리며 에너지 전환의 속도와 방식이 한층 복잡해지고 있다"고 분석했다.

보고서에 따르면 최근 각국 정부와 산업계는 에너지 안보 강화를 최우선 과제로 삼고 있으며, 자국 내 에너지 생산 비중을 확대하는 한편 보호 무역과 산업 정책을 활용해 저탄소 기술의 로컬 밸류체인을 구축하려는 움직임을 강화하고 있다.

BCG는 에너지 전환이 기술 논의를 넘어, 인프라 구축·운영의 실행 단계로 진입했다고 진단했다. 대규모 전력망 건설 비용이 약 6배 증가한 것은 인허가 지연, 공급망 병목, 기술 복잡성, 인력 부족 등이 복합적으로 작용한 결과로 풀이했다. 이러한 제약은 단순히 전환 속도를 늦추는 데 그치지 않고 소비자의 에너지 비용 증가로 이어지고 있다.

보고서는 2024년부터 2030년까지 글로벌 에너지 자본 지출은 약 7조 달러에서 10조 달러로 50% 이상 확대할 것으로 전망했다. 이는 세계 GDP의 15%에 해당하는 규모다. 투자의 대부분은 전력망과 재생에너지 인프라 확충에 투입될 것으로 예상된다.

보고서는 "이 과정에서 '자본비용'이 에너지 시스템의 경제성을 좌우하는 핵심 변수로 떠오르는 반면, 기업과 공급망은 아직 이러한 자본 집약적 전환 단계에 충분히 대비하지 못한 상황"이라고 분석했다.

BCG는 이외에도 ▲전력 수요의 구조적 슈퍼사이클 진입 ▲안정적인 전원 확보 필요성 ▲석유·가스 수요 지속 ▲기술별 비용 격차 확대 등을 에너지 전환을 재편하는 구조적 요인으로 제시했다.

BCG는 한국형 에너지 전환의 해법으로 산업 경쟁력 지킬 '민관 협력과 유연한 전원 믹스'를 제시했다.

백진영 BCG 코리아 MD 파트너는 "한국의 에너지 전환은 탈탄소 목표 달성뿐 아니라 제조업과 첨단 산업의 경쟁력 강화를 위한 공급 안정성 및 경제성 확보가 병행되어야 한다"며 "정부의 실용적 에너지 전환 기조 속에서, 전력 공급 안정성, 합리적 비용, 탄소중립이라는 세 가지 목표를 달성하려면 정부·시장·기업 간의 유기적 협력이 필수적"이라고 강조했다.

그는 "전력 요금 추가 조정을 고려해야 하는 상황에서 기업이 안정적인 무탄소·저탄소 전력을 확보할 수 있도록 전력 구매계약(PPA) 확대와 함께, 기저 전원의 역할을 고려한 유연한 전원 믹스 설계가 필요하다"며 "특히 용인 반도체 클러스터 등 수도권 중심의 수요 증가에 대응하기 위해 송전망 확충과 계통 접속 지연 해소 등 인프라 과제를 민관이 함께 해결해야 한다"고 덧붙였다.

또한 "신재생 확대와 함께 원전의 안정적 운영, 에너지저장장치(ESS)와 가스 발전 등 유연성 자원의 고도화, 그리고 데이터센터 등 대규모 수요처의 계통 참여까지 선순환 구조를 형성해야 한국형 전환 모델이 자리 잡을 수 있다"고 제언했다.





보고서 전문은 BCG 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr

