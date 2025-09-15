전영현 "AI 기반 기술로 변화 선도"…삼성 AI 포럼 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

15~16일 개최…DS·DX부문 하루씩 주관

반도체 산업 버티컬 AI 전략·비전 등 논의

세트 사업은 '에이전틱 AI' 시대 기술 준비

전영현 삼성전자 DS부문장 겸 대표이사 부회장이 인공지능(AI) 시대 미래 전략을 마련하기 위해 AI 분야 세계 석학들과 학술·기술 교류 행사를 연 자리에서 "삼성전자는 다양한 업무 영역에 AI 기술을 적용해 언제 어디서나 쉽고 빠르게 활용할 수 있는 기반 기술을 개발하고 있다"고 강조했다.

전영현 부회장은 15일 경기 용인시에 위치한 연수원 '더 유니버스(The UniverSE)'에서 열린 삼성 AI 포럼(SAIF) 2025 개회사를 통해 "산업계와 학계를 대표하는 전문가를 모시고 AI 기술이 사회와 산업을 어떻게 변화시키는지 논의하고, 함께 지혜를 나누는 의미 있는 시간이 될 것"이라고 밝혔다.

전영현 삼성전자 대표이사 부회장이 15일 경기 용인시에 위치한 연수원 '더 유니버스(The UniverSE)'에서 열린 삼성 AI 포럼(SAIF) 2025에서 개회사를 하고 있다. 삼성전자

첫날 행사는 DS부문(반도체)이 주관하며, 이틀차 행사는 DX부문(세트)에서 온라인 세션으로 진행할 계획이다. 첫날 행사는 '반도체 산업의 버티컬 AI 전략과 비전'에 대한 논의가 이어졌다.

기조 강연에 나선 요슈아 벤지오 캐나다 몬트리올대 교수는 기존 AI 모델에서 발생할 수 있는 '인간 통제 회피' '악의적 사용' 등 잠재적 위험 요소를 설명하고, 안전장치 역할을 할 새로운 모델 '과학자 AI'를 소개했다. 그는 "과학자 AI 모델은 인간을 모방하거나 기쁘게 하려는 의도 없이 검증된 사실과 데이터를 근거로 답변을 제공한다"며 "안전성과 과학적 발견의 가속화 측면에서 중요하다"고 강조했다.

아밋 굽타 지멘스 EDA 부사장은 'AI 기반 전자 설계의 미래'를 주제로 강연을 진행했다. 그는 "반도체 전자 설계 자동화 도구에 AI를 통합하는 게 중요하다"며 "특히 AI의 잠재력을 완전하게 활용하기 위해 전체 워크플로우에서 작동하는 엔드투엔드(End-to-End) 시스템이 필요하다"고 설명했다.

송용호 삼성전자 DS부문 AI센터장(부사장)과 강석형 포항공대 교수, 문일철 카이스트 교수가 나선 기술 세션에선 반도체 설계·제조 분야의 최신 연구 성과와 미래 전망이 논의됐다. 송 부사장은 "AI는 칩 설계뿐만 아니라 제조 분야에서도 기술적 한계를 극복하는 데 기여할 것"이라고 내다봤다.

이날 진행된 '삼성 AI 연구자상' 시상에는 ▲니콜라스 파프르노 캐나다 토론토대 교수 ▲로즈 유 UC 샌디에이고 교수 ▲르렐 핀토 뉴욕대 교수 등 3명이 선정됐으며, 수상자 현장 강연도 진행됐다.

전경훈 삼성전자 DX부문 최고기술책임자(CTO) 겸 삼성리서치장(사장)은 16일 온라인으로 개최되는 삼성 AI 포럼(SAIF) 2025 2일차 행사에서 영상을 통해 환영사를 진행할 예정이다. 삼성전자

16일 진행되는 포럼 2일차 행사는 DX부문에서 '생성형 AI를 넘어, 에이전틱 AI로'를 주제로 주관한다. 에이전틱 AI는 자율적으로 의사결정을 내리고 작업을 수행할 수 있는 인공지능 시스템을 뜻한다. 전경훈 삼성전자 DX부문 최고기술책임자(CTO) 겸 삼성리서치장(사장)은 "생성형 AI는 이미 일상과 산업 전반의 필수 도구"라며 "에이전틱 AI 시대에 맞춰 실질적 도움이 되는 기술을 준비하겠다"고 예고했다.

둘째날 기조 강연에는 ▲언어모델과 AI 에이전트 연구의 권위자인 조셉 곤잘레스 UC 버클리 교수 ▲AI의 자율적 계획 수립과 의사결정 분야 전문가 수바라오 캄밤파티 애리조나 주립대 교수 ▲확산 방식 언어모델(DLM) 기술을 공개한 스테파노 에르몬 인셉션 공동창립자 겸 스탠퍼드대 교수 등이 나선다.





기술 세션에선 삼성리서치에서 ▲카메라 색온도 자동 조절 AI 기술 ▲지식 증류를 활용한 효율적인 거대언어모델 학습 기법과 적용 사례 ▲스마트폰·TV 등 전자제품에 거대언어모델을 탑재하기 위한 온디바이스 기술 ▲실제 목소리로 더빙 음성을 생성하는 AI 기술 등 최신 연구개발 성과를 공유한다.





