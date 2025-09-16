본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"'우리 동네 달라졌다'는 말 가장 기뻐"…'일'순희 강북구청장

김민진기자

입력2025.09.16 07:15

시계아이콘01분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

이순희 강북구청장 인터뷰
최대 숙원 '북한산 고도제한 완화' 결실
강북구 미래 바꿀 사업 속속 '순항'

“북한산 고도제한 완화, 기초자치단체 최초의 주거지 정비 기본계획 수립, 1457억원 규모의 신성장 거점 신속추진사업 선정, 서울시 1호 모아타운 착공, 전국 최초의 빌라관리사무소 도입 등 강북구의 미래를 바꿀 이 사업들은 최근 3년간 진행한 노력이 가져온 변화입니다.”


이순희 서울 강북구청장은 15일 아시아경제와의 인터뷰에서 “지난 3년간 이뤄진 모든 정책과 사업의 중심에는 ‘구민의 삶’이 있었고, 주민 곁에서 실질적인 힘이 되는 행정을 펼쳐왔다”면서 이같이 말했다. 그는 “이제 강북구는 그야말로 ‘변화의 궤도’에 올라섰다”면서 “가장 큰 전환점은 30여년 간 강북구 발전을 가로막아 왔던 북한산 고도지구 규제를 완화한 것”이라고 했다.

"'우리 동네 달라졌다'는 말 가장 기뻐"…'일'순희 강북구청장 이순희 강북구청장이 15일 아시아경제와의 인터뷰에서 지난 3년 간의 성과에 대해 얘기하며 활짝 웃고 있다. 강북구 제공.
AD

이 구청장은 2022년 7월 민선 8기 구청장 취임 직후부터 서울시에 끊임없이 건의했다. 경관·환경에 대한 용역을 통해 객관적인 근거를 마련해 제시했다. 도봉구와도 손을 잡았다. 두 자치구는 공동으로 서명운동을 벌이며 수시로 제안하며 서울시와 협의했다.


그 결실은 2년여 만에 맺어졌다. 평균 9층 높이(28m)까지만 아파트를 지을 수 있어 사업성 부족으로 표류했던 재개발 지역(미아동 791-2882번지 일대 신속통합기획)은 평균 15층(45m), 최고 25층(75m)까지 개발이 가능해져 현재 2500가구 규모의 대단지 조성이 추진 중이다. 규제 완화로 강북구 내 고도지구 면적은 당초 355만7000㎡에서 235만2498㎡로 34% 줄어 그만큼 재개발 활성화 기대도 높아졌다.


이 구청장은 “소방차가 진입하기 어려울 정도로 비좁은 주택가 골목에 기반시설 부족으로 생활의 질이 갈수록 떨어졌지만 지나치게 경직된 고도지구 규제로 주거환경이 개선되지 않고, 주민들은 재산상의 불이익을 받아 왔다”며 “이제는 규제를 유연하게 적용해 주거환경 개선과 도시 발전의 물꼬를 통시에 텄다”고 말했다.


강북구가 광역자치단체에서 주로 하는 ‘주거지 정비 기본계획’을 수립해 장기적인 주거환경 개선 청사진과 계획적 도시정비의 밑그림을 그리는 것도 북한산 고도제한 완화가 이뤄졌기 때문에 가능한 일이었다. 이 구청장은 “강북구에는 현재 120개 구역에서 정비사업이 진행 중”이라며 “이제는 도시 전체의 구조와 정체성을 새롭게 재편하는 변화로 나아가야 하고, 구역별 사업을 넘어 도시 차원의 상승효과가 나타날 수 있도록 설계해야 한다”고 강조했다.


구가 지난 1년 반 동안 공을 들여 이달 중 발표 예정인 주거지 정비 기본계획에는 강북구 노후주거지의 종합적인 정비 기본방향과 도로·교통·생활SOC 등 기반시설, 도시관리계획 수립 시 고려할 가이드라인 등 내용이 담겨 있다.


30년 가까이 악취와 소음 민원이 끊이지 않았던 오현적환장(폐기물 처리시설) 지하화와 생활 체육·문화시설인 북서울 체육문화센터(가칭) 조성을 동시에 해결할 수 있도록 서울시의 지원을 얻어낸 것도 민선 8기 최대 성과 중 하나다. 강북구는 총사업비 1457억원 규모의 오현적환장 지하화와 북서울 체육문화센터 조성, 북한산 제 1·2 시민정원 조성 사업을 시에 제안해 두 달 전 서울시 ‘2025 신성장거점 신속추진사업’에 최종 선정됐다.

"'우리 동네 달라졌다'는 말 가장 기뻐"…'일'순희 강북구청장 이순희 구청장은 인터뷰에서 "'강북구가 좋아졌다'는 말 한마디는 어떤 수치화된 성과보다 큰 동력이자 보람"이라고 말했다. 강북구 제공.

이 구청장은 “재정이 열악한 강북구 혼자서는 불가능한 사업이었기에 서울시와의 협업이 필수적이었다”며 “서울시와 중앙정부의 정책적 지원이 더해져야 지역 숙원 사업이 결실을 맺고, 강남·북 균형발전이 가능하다”고 했다. 그는 “앞으로도 구청장은 구청장으로서 할 수 있는 일을 책임 있게 추진하면서 주민과 함께 손잡고 서울시와 정부에 강북구의 필요를 끝까지 설득해 나가겠다”고 말했다.


지난해 12월 착공한 1242가구 규모의 ‘강북구 번동 모아타운’ 사업도 이 구청장에게는 빼놓을 수 없는 일이다. 서울형 정비모델인 모아타운 1호로 상징성이 컸던 이곳은 강북구의 중재로 세입자 보상 대책 마련되면서 빠른 이주와 착공이 가능했다.


이 구청장이 전국 최초로 도입한 ‘빌라관리사무소’ 또한 주민 생활에 변화를 가져온 대표적인 정책이다. 빌라(다세대) 밀집 지역에 아파트처럼 관리사무소를 둬 골목 쓰레기, 주차 문제 등을 해결한 이 정책은 전국적으로도 여러 지자체의 벤치마킹 문의를 받고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

그는 “‘우리 동네가 정말 달라졌다’ ,‘예전보다 살기 좋아졌다’라는 말씀을 들을 때 가장 힘이 난다”며 “‘강북구가 좋아졌다’는 말 한마디는 어떤 수치화된 성과보다 큰 동력이자 보람”이라고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
짝퉁의 공습
  • 25.09.1214:14
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1208:08
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1116:50
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1111:16
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1011:15
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 더 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K-브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로

이슈
9·7 주택공급 확대방안
  • 25.09.0716:52
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시

    정부가 주택공급 대책의 일환으로 관계 기관으로 구성된 조직을 신설하는 등 시장 감독 기능을 강화하기로 했다. 시장 특성상 소수 특이 거래가 적잖은 영향을 끼칠 수 있는 데다 투명성을 낮출 수 있다고 판단해서다. 신설을 검토 중인 조직은 국토교통부를 비롯해 금융위원회, 국세청, 금융감독원 등을 중심으로 한다. 수사 권한을 가진 경찰청도 참여한다. 기획부동산이나 허위매물 등과 관련해 처벌 근거를 마련하는 한편 필요

  • 25.09.0716:28
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"

    김윤덕 국토교통부 장관은 7일 정부가 발표한 '5년간 수도권에 135만가구 공급' 대책과 관련해 "연평균 27만가구로, 매년 1기 신도시가 조성되는 것과 같은 규모"라며 "착공 기준을 도입해 국민이 체감할 수 있는 공급으로 만들겠다"고 밝혔다. 김 장관은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 부동산관계장관회의 모두발언에서 "수도권의 경우 2022년 이후 위축된 주택 공급이 아직 회복되지 않았다"며 "수도권 주택 부족을 근

  • 25.09.0716:20
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"

    정부가 7일 주택공급 확대 방안을 내놓으면서 정비사업 제도도 전반적으로 손보기로 했다. 15년 이상 걸리는 사업 기간이 주택공급 확대에 제약인 점을 반영, 절차를 간소화해 사업 기간을 최대 3년 이상 줄이겠다는 구상을 내놨다. 국토부 관계자는 "서울 40만가구를 포함해 수도권에 지정된 정비구역이 총 68만가구로 1기 신도시의 2배 규모"라며 "이 물량이 신속히 공급돼 국민이 체감할 수 있도록 사업 기간을 최대한 단축하고

  • 25.09.0715:28
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다

    정부가 7일 발표한 주택공급 확대방안에서 눈에 띄는 건 과거 공급기준을 통상 '인허가'로 삼다가 '착공'으로 바꾼 부분이다. 사업시행자가 관청으로부터 인허가를 받은 후에도 시장 상황 등에 따라 사업 시점이 제각각인 탓에 일선 국민이 체감하는 것과 괴리감이 있다는 판단이 작용했다. 김윤덕 국토교통부 장관은 이날 부동산 관계장관회의 후 브리핑에서 "그간 개별 사업의 단편적 공급 목표를 제시하거나 체감도 낮은 인허가

  • 25.09.0715:00
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공

    한국토지주택공사(LH)가 수도권에 조성한 택지를 민간에 파는 대신 직접 주택사업을 하기로 했다. 비주택용지를 용도 전환하는 방식도 적극적으로 활용한다. 기존 공공택지에서는 인허가 등을 단축해 사업속도를 높인다. 노후 공공임대나 공공청사를 재건축하는 한편 학교용지·유휴부지 활용도를 높이기 위해 제도를 손본다. 사업을 더디게 했던 규제를 완화하고 자금조달을 돕는 등 민간 주택공급 여건도 개선하겠다는 계획이다.

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기