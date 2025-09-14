삼척시, '기적의 도서관' 내년 상반기 개관 '청신호'…공사 재개 박차

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

난양동 일원에 사업비 230억원 규모 건립 중

공정율 93% 진행…내년 상반기 준공 후 시민에 개방 예정

강원도 삼척시의 숙원사업이었던 '삼척 기적의 도서관' 건립이 내년 상반기 준공을 목표로 순항하고 있다. 한때 시공사의 자금난으로 공사가 일시 중단되는 위기를 겪었으나, 삼척시의 적극적인 재원 투입 방안 마련으로 사업이 마무리 단계에 접어들었다.

삼척시청 전경. 삼척시 제공

AD

14일 삼척시에 따르면 시는 지난 2020년부터 총사업비 230억원을 투입해 남양동 113번지 일원에 '기적의 도서관' 건립을 추진해왔다. 지하 1층, 지상 3층, 연면적 3456㎡ 규모로 지어지는 이 복합문화공간은 어린이 열람공간, 수유실, 북카페 등 다양한 주민 편의시설을 갖출 예정이다.

현재 시공사의 자금난으로 일시적으로 공사정지 상태인 것으로 알려졌으나, 공정율이 93%로 사업 마무리 단계에 접어든 만큼 삼척시는 추가 재원 투입 등 방안을 마련하여 사업을 진행해 조속히 시민들에게 개방하겠다는 방침이다.

공사 과정에서 암반 지반 등 현장 여건 변동으로 인한 설계 변경으로 약 1년간의 공사 지연이 있었지만, 민선 8기 삼척시의 강력한 추진 의지 덕분에 공정률 93%를 달성하며 시민들에게 선보일 날을 목전에 두고 있다. 삼척시는 시민과 학생들의 의견을 적극 수렴해 지금의 모습에 이르게 되었다고 밝혔다.

또한 삼척시는 '삼척 도계도서관', '삼척 원덕도서관' 2개의 공립 도서관을 운영 중이고, 16개소의 작은 도서관을 직·간접적으로 운영하고 있다. 새로 신축하는 정라동 행정복지센터에도 주민과 학생들을 위한 '작은 도서관'을 새롭게 추가해 문을 열겠다는 복안이다.

특히 지난해 원덕읍 호산리 일원에 문을 연 '삼척 원덕도서관은' 삼척시가 사업비 약 77억원을 들여 기존의 노후 도서관을 철거하고 공동육아나눔터 등 새로운 편의시설을 주민들에게 개방해 지역사회의 큰 호평을 받고 있는 것으로 알려졌다.

이외에도 '책 읽는 도시', '아이 키우기 좋은 도시' 만들기 위해 강원특별자치도교육청 직속기관인 '삼척교육문화관'에 매년 2000만원을 들여 도서구입비를 지원하고 있으며, 지난해부터는 영·유아를 대상으로 '책 꾸러미' 배부 사업을 추진하는 등 독서를 권장하는 분위기 조성에 앞장서고 있다.





AD

삼척시 관계자는 "삼척 기적의 도서관은 2020년도에 착공되었으나 암반지반 등 현장여건 변동으로 인한 설계변경 등 1년 간의 공사 지연이 있었으나, 삼척시민들과 학생들의 숙원이었던 만큼 다양한 의견 수렴 결과를 반영해 지금의 모습에 이르게 되었다"며 "민선 8기 삼척시정에 들어선 후 조속히 사업을 진행해 내년 상반기 준공을 앞두고 있는 만큼 빠른 시일 안에 시민 여러분들에게 선보일 수 있도록 사업추진에 박차를 가하겠다"고 말했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>