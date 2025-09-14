시성 이틀만에 도난당안 '밀레니얼 성인' 유물, 어쩌나

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

베네수엘라서 카를로 아쿠티스 성유물 도난당해

가톨릭 교회 역사상 첫 밀레니얼 세대(1980년대에서 1990년 초중반에 출생) 성인으로 지정된 카를로 아티쿠스의 성유물이 시성 이틀 만에 도난당했다.

13일(현지시간) ABC뉴스에 따르면 '성 카를로 아쿠티스 청년단'에 따르면 지난 9일 베네수엘라 메리다주 카르데날 킨테로 시의 산토 도밍고 데 구스만 성당 직원들이 성재(聖財) 실종을 보고했다. 레오 14세 교황의 성인 시성 이틀 만이다.

7일(현지시간) 바티칸에서 교황 레오 14세가 집전하는 시성 미사에서 성인 반열에 오르는 카를로 아쿠티스의 생전 모습. 9년 전 15세의 나이로 세상을 떠난 그는 2건의 기적을 일으켰다고 가톨릭 교회는 승인했다. 미국 가톨릭 방송 EWTN 방송화면 캡처

도난당한 성유물은 성인이 손댄 물건을 의미하는 '제3급 성재'로, 유리함에 보관돼 있던 작고 둥근 형태의 천 조각이다. 현지 경찰은 성재가 사라진 경위를 추적하고 있다.

청년단의 아드리안 가르시아는 "지금까지 아무 정보도 없고 여전히 찾지 못했다"며 "그것이 나타날 것이라는 신에 대한 믿음이 있다. 그것의 영적 가치는 매우 크다"고 말했다.

앞서 교황 레오 14세는 1991년 영국 런던에서 태어나 2006년 15세의 어린 나이에 급성 백혈병으로 숨진 이탈리아 소년 아쿠티스를 성인의 반열에 올렸다. 아쿠티스는 온라인으로 신앙을 전파하는 데 헌신해 '신의 인플루언서'라고 불렸다.

어릴 때부터 컴퓨터 프로그래밍을 독학한 아쿠티스는 수세기에 걸쳐 가톨릭 교회가 인정한 전 세계 100가지 이상의 성체 기록을 정리한 웹사이트를 만드는 등 온라인에서 신앙을 전파해 '신의 인플루언서'로 불렸다.

런던에서 이탈리아 밀라노로 이주한 이후 매일 미사를 드렸고, 괴롭힘을 당하는 아이들과 노숙인들에게 음식과 침낭을 가져다주는 등 사랑과 자비를 실천했다.

아쿠티스는 2013년 췌장 관련 질병을 앓던 어린이가 그의 티셔츠 유품을 접하고 기도한 뒤 완치된 일이 기적으로 인정돼 2020년 복자가 됐다.

또 2022년 이탈리아 피렌체에서 사고로 긴급 개두술을 받은 뒤 중태에 빠졌던 20대 여성의 어머니가 아쿠티스 무덤을 찾아 기도한 뒤 빠르게 회복된 사례가 두 번째 기적으로 인정돼 시성이 결정됐다. 아쿠티스의 묘를 다녀간 순례자는 지난해에만 100만명에 육박한다.





이탈리아 아시시에 안장된 아쿠티스의 묘에는 지난해에만 100만명 가까운 순례자가 다녀갔다. 아쿠티스의 성유물은 과거 온라인상에서 판매돼 교회의 비판을 받은 바 있다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

