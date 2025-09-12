李, 구명조끼 양보하고 순직한 해경에 훈장…"깊은 슬픔과 애도"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강훈식 비서실장 12일 순직한 해경 빈소 찾아

"경찰청장에 한 점 의혹 없이 조사하라 지시"

강훈식 대통령비서실장이 12일 인천 동구의 한 장례식장에 마련된 해양경찰관 고(故) 이재석 경사의 빈소를 찾아 이재명 대통령의 조전을 대독하고 있다. 연합뉴스

AD

구명조끼를 벗어 노인을 구하다 순직한 이재석 해양경찰관이 12일 옥조근정훈장을 받았다. 강훈식 대통령실 비서실장은 유족을 찾아 직접 훈장을 추서하고 진상 조사를 약속했다.

강 비서실장은 이날 인천 동구에 마련된 이재석(34) 경사의 빈소를 찾아 이재명 대통령의 조전을 대독하고 옥조근정훈장을 추서했다.

이 경사는 11일 인천 옹진군 영흥면 꽃섬 인근 해상에서 중국 국적의 70대 A씨를 구조하다 숨졌다. 해경은 이 경사가 자신의 외근부력조끼를 A씨에게 벗어줬고 이후 밀물이 차올라 사망한 것으로 보고 있다.

이 대통령은 조전을 통해 "생명을 구하기 위해 삶의 마지막 순간까지 헌신한 이재석 경사의 순직 소식에 깊은 슬픔과 애도를 표한다"며 "고인은 오직 생명을 지키겠다는 사명감으로, 칠흑 같은 어둠 속 물이 차는 갯벌 한가운데로 망설임 없이 뛰어들었다"고 애도했다.

이어 이 대통령은 "그 숭고한 정신과 헌신을 결코 잊지 않겠다"면서 "이재석 경사와 같은 제복 입은 영웅들의 헌신 위에 우리 사회의 안전이 굳건히 지켜질 수 있다는 사실을 영원히 가슴에 깊이 새기겠다"고 추모했다.

11일 인천 동구의 한 장례식장에 갯벌 고립 노인에 구명조끼를 벗어주고 숨진 해경 고(故) 이재석 경사의 빈소가 마련되어 있다. 연합뉴스

그러면서 이 대통령은 "자랑스러운 아들이자 든든한 동료를 떠나보낸 유가족과 일선의 동료 경찰 여러분께 진심 어린 위로의 말씀을 전한다"고 위로했다.

이 경사의 어머니는 강 비서실장에게 "이게 다 무슨 소용이 있느냐"며 "구명조끼를 줬으면 살 수 있었다. 진상을 밝혀 달라"고 호소했다.

이에 강 비서실장은 "오늘 진상규명단이 설치됐다는 말씀 들으셨을 텐데 끝까지 진상 규명을 위해서, 고인의 유가족들에게 충분히 도움이 되도록 최선의 노력을 다하겠다"고 답했다.





AD

또 강 비서실장은 "외부 자문단까지 다 확인할 수 있도록 하고, 경찰청장에게도 한 점의 의혹이 없도록 조사해 달라고 지시했다. 반드시 진상을 다 조사하겠다"고 강조했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>