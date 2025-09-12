공항철도, 연말까지 전동차 9편성 투입…출퇴근 시간 혼잡 해소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공항철도가 출퇴근 시간대 혼잡을 해소하기 위해 신규 자동차를 연말까지 순차적으로 투입한다.

공항철도는 오는 15일부터 신규 전동차 9편성(54칸) 가운데 1편성(6칸)을 첫 운행에 투입한다고 12일 밝혔다.

신규 전동차는 출·퇴근 시간대에 각각 인천공항2터미널∼서울역 구간을 왕복 2회씩 총 4회 운행한다. 다음 달 17일부터는 전동차 2편성이 새롭게 추가되며 연말까지 나머지 6편성이 모두 투입될 예정이다.

공항철도 신규 전동차

새 전동차의 최고 운행 속도는 시속 150㎞로, 기존 열차보다 시속 40㎞ 빠른 준고속 열차로 설계됐다.

주요 장치의 고장 상황을 실시간으로 파악하는 시스템을 갖췄으며 공기청정기와 자외선 살균기를 설치해 이용 편의성을 개선했다. 내부 좌석은 의자 폭을 기존 436㎜에서 480㎜로 늘려 공간을 확보했고 비상 방송설비와 고속형 싱글암 집전장치로 안전성을 높였다.

현재 공항철도는 검암·계양·김포공항역 등 주요 환승 거점을 중심으로 출근 시간대 혼잡도가 최대 190%에 달한다. 연말까지 새 전동차 9편성이 모두 투입되면 검암∼서울역 구간의 배차 간격이 6분에서 4분대로 줄고 혼잡도는 142%로 완화될 것으로 예상된다.





박대수 공항철도 사장은 "신규 전동차 첫 운행은 공항철도의 서비스 품질을 한 단계 높이는 출발점"이라며 "혼잡도를 줄이고 안전과 편의성을 강화하겠다"고 말했다.





