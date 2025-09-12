광주은행·GS리테일·BC카드, 민생회복 소비쿠폰 캠페인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

GS25서 생활용품 구매시 25% 할인

추첨 통해 KIA타이거즈 굿즈·할인쿠폰

광주은행 전경.

광주은행은 민생회복 소비쿠폰 사용 촉진과 지역경제 활성화를 위해 GS리테일, BC카드와 함께 '민생회복 소비쿠폰 캠페인'을 실시한다고 12일 밝혔다.

이번 캠페인은 광주시 소재 GS25 및 지역 대표 구단인 KIA타이거즈와 연계해 생활밀착형 할인 혜택과 풍성한 경품을 통해 고객들에게 실질적인 혜택을 제공한다.

광주은행BC카드(신용·체크 포함)를 포함한 BC카드로 광주시 소재 GS25 점포에서 민생생활용품을 구매할 경우 최대 25% 즉시 할인 혜택을 제공한다. 또 KIA타이거즈 홈경기 당일인 '기아 챔피언스 데이'에 민생생활용품을 결제할 시 추가 10%를 GS ALL포인트(최대 5,000P)로 익월 적립해준다.

민생생활용품 대상 상품은 휴지·라면·맥주 등 11종이며, 해당 이벤트 기간은 오는 30일까지다. 이벤트에 관한 자세한 내용은 광주시 소재 GS25 점포 및 BC카드 페이북 앱(APP)에서 확인 가능하다.

이어 광주은행BC카드로 광주 소재 GS25 점포에서 5,000원 이상 결제 및 이벤트 응모 고객을 대상으로, 추첨을 통해 총 1,210명에게 KIA타이거즈 굿즈와 GS PAY 할인쿠폰을 증정한다.

주요 경품으로는 ▲KIA 타이거즈 동계점퍼 25 어센틱(10명) ▲KIA 타이거즈 홈 유니폼 25 어센틱(50명) ▲KIA 타이거즈 벨크로 모자 25 어센틱(150명) ▲GS PAY 3,000원 할인쿠폰(1,000명) 등이다. 이벤트 응모는 광주은행 Wa뱅크(APP) 또는 모바일웹뱅킹을 통해 가능하며, 이벤트는 오는 22일부터 다음 달 31일까지 진행할 계획이다.





송석현 디지털금융센터장은 "이번 캠페인은 민생경제 회복을 돕는 동시에 고객들에게 생활 속에서 체감할 수 있는 실질적인 혜택을 마련했다"며 "앞으로도 지역민과 함께하는 다양한 생활밀착형 이벤트를 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

