HMM, 브라질 발레와 4300억원 장기운송계약 체결

HMM이 브라질 최대 광산업체 발레와 4300억원 규모 장기운송계약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 계약은 지난 5월 발레와 체결한 6360억원 규모 10년 장기운송계약에 이은 두번째 계약이다. 계약기간은 2026년부터 2036년까지 10년이다. HMM은 총 5척의 선박을 투입해 철광석을 운송할 예정이다.

벌크선은 5년 이상 장기계약을 맺는 경우가 많아 시황 변동성이 큰 컨테이너 부문의 수익 불확실성을 해소하는 역할을 기대할 수 있다. HMM은 철광석·석탄 등을 운반하는 건화물선, 원유·석유화학제품 등을 운반하는 유조선이 있다. 또한 특수 화물을 운송하는 중량화물선(MPV), 액화천연가스(LNG) 운반선 등 다양한 요구에 부응하고 있다.

2030년까지 벌크선대를 110척 규모로 확대할 계획이다. 특히 2023년 발주한 7척의 자동차운반선 중 1호선을 이달 초 인도받았으며 내년까지 순차적으로 시장에 투입할 예정이다. 자동차운반선은 2002년 사업 매각 이후 23년 만에 시장에 재진입한 것이다. 또한 다목적선(MPV) 4척과 화학제품선(MR탱커) 2척 등도 내년까지 순차적으로 확보할 예정이다.





HMM 관계자는 "사업 포트폴리오 다변화 차원에서 주력 사업인 컨테이너 부문과 함께 벌크 부문도 지속적으로 확대할 계획"이라며 "이를 통해 지속적인 수익 창출과 성장을 이어갈 방침"이라고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

