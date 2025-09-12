토스뱅크 혁신에 주목한 리투아니아 중앙은행…3년 연속 방문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

토스뱅크의 혁신성과 포용금융 및 수익성 개선 달성에 주목

글로벌 진출시 적극적인 지원 등 약속

이은미 토스뱅크 대표 "리투아니아 사절단 연이은 방문 매우 뜻깊어…양 기관의 금융 혁신 및 지속가능한 협력 이어갈 것"



서울 강남구에 위치한 토스뱅크 사옥을 방문한 마리우스 스코디스 리투아니아 중앙은행 이사회 위원(왼쪽 4번째)을 비롯한 리투아니아 중앙은행 경제사절단이 박진현 토스뱅크 최고전략책임자(왼쪽 2번째), 이은미 토스뱅크 대표(왼쪽 5번째)와 함께 기념 촬영을 하고 있다. 토스뱅크

AD

토스뱅크는 11일 오전 리투아니아 중앙은행 이사회 마리우스 스코디스 위원을 비롯해 리투아니아 투자청 및 주한 리투아니아 대사관 관계자 등 4명이 서울 강남구 토스뱅크 사옥을 방문했다고 12일 밝혔다. 리투아니아 중앙은행 및 투자청 등 경제사절단의 토스뱅크 방문은 2023년 11월 첫 만남 이후 3년 연속 이뤄졌다.

리투아니아 경제사절단은 토스뱅크의 인터넷전문은행으로서의 혁신성과 금융소외계층을 아우르는 포용금융 실현, 그리고 설립 3년 만에 흑자 전환에 성공한 점을 높이 평가했다. 또한 리투아니아를 거점으로 한 유럽 진출 가능성을 언급하며, 규제·제도적 환경과 투자 유치 여건을 적극적으로 제공하겠다는 의지를 밝혔다.

마리우스 스코디스 리투아니아 중앙은행 이사회 위원은 "유럽에는 5억 명의 고객이 존재하며, 다양한 시장 참여자들이 혁신을 창조해 나가고 있다"며 "리투아니아는 디지털 금융과 핀테크 분야에서 유럽을 선도하는 국가 중 하나로, 토스뱅크가 혁신적인 파트너로 함께하길 바라며 성장에 기여할 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

리투아니아는 유럽 내에서 가장 빠르게 성장하는 디지털 금융·핀테크 허브 중 하나다. 인구는 약 280만 명으로 많지 않지만, 안정적인 거시경제와 EU 단일시장 접근성, 규제 혁신, 디지털 친화적 정책 환경을 유지하고 있다. 영국의 디지털뱅크 레볼루트 등 글로벌 핀테크 기업들이 EU 진출 교두보로 선택하는 이유다.

특히 최근에는 인플레이션 안정화와 IT 산업 육성을 통해 금융 및 디지털 산업의 성장을 가속화하며 투자 매력도를 높이고 있다. 토스뱅크는 이번 만남을 계기로 리투아니아를 비롯한 유럽 시장과의 협력 가능성을 모색하며 향후 글로벌 확장 전략에 박차를 가할 예정이다.





AD

이은미 토스뱅크 대표는 "리투아니아 경제사절단의 3년간 연이은 방문은 토스뱅크의 혁신적 모델이 국제적으로 인정받고 있음을 보여주는 사례"라며 "양 기관을 넘어 양 국가 간의 금융 혁신 협력을 더욱 강화하는 한편 글로벌 무대에서도 지속 가능한 성장을 만들어 가기 위해 노력할 것"이라고 밝혔다. (끝)





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>