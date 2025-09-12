종 보전 3년 만에 결실, 서울대공원 '새끼 호랑이' 탄생 100일 맞아

암컷 호랑이, 올해 현충일 태어나

시민 공모 통해 이름 지을 예정

오는 11월 중순 일반에 공개

멸종위기종인 시베리아 호랑이가 서울대공원의 보전 노력으로 3년 만에 후손을 봤다. 12일 서울대공원 측은 올해 현충일인 6월 6일 정오쯤 순수 혈통 암컷 시베리아 호랑이 한 마리가 건강하게 태어났다고 밝혔다. 서울대공원에서 호랑이가 태어난 것은 2022년 4월 이후 약 3년 만이다. 새끼는 오는 13일 출생 100일을 맞는다. 서울대공원 관계자는 "새끼호랑이의 부모 개체는 모두 15세의 노령으로, 일반적으로 번식이 어려운 상황에서 출산이 이뤄져 더 의미가 크다"고 강조했다.

서울대공원에서 태어난 새끼 호랑이. 서울대공원

새끼 호랑이의 부(父) '로스토프'와 모(母) '펜자'는 2010년 러시아 야생에서 태어났다. 한·러 수교 20주년 정상회담을 기념해 2011년 5월 22일 서울동물원으로 반입됐다. 두 개체는 시베리아 호랑이로 그간 동물원에서 세심한 관리와 보살핌을 받아왔다. '아무르호랑이'로 불리는 시베리아 호랑이는 과거 한반도에서 서식한 '한국 호랑이'와 혈통이 같다.

또 새끼 호랑이의 '할머니 개체'는 러시아 연해주 야생에서 구조된 개체로, 국제적으로도 순수 혈통 계보를 이어가는 보전 가치가 높다고 서울대공원은 설명했다. 노령 개체임에도 새로운 생명을 잉태하고 건강하게 출산할 수 있었던 배경으로, 서울대공원은 지속적인 사육환경 개선과 건강관리 노력을 꼽았다.

서울대공원은 호랑이가 생활하는 맹수사 뒤편 동물원 관리도로에 서양측백나무를 빼곡히 심어 관람객이나 업무 차량 등의 소음을 차단해 조용한 환경을 조성했다. 또 올 초부터 맹수사와 인접해 있는 관리도로의 개장 시간을 1∼2시간씩 늦춰 호랑이가 충분히 수면할 수 있는 환경도 제공했다. 메디컬 트레이닝을 통해 스트레스를 최소화해 채혈 등 건강 모니터링을 시행했으며, 다양한 행동 풍부화 프로그램도 꾸준히 적용해왔다.





서울대공원에서 태어난 새끼 호랑이와 어미(출산 다음날). 서울대공원

서울대공원은 새끼 호랑이의 건강관리에 세심한 주의를 기울이고 있다. 번식을 통한 멸종위기 동물 종 보전의 의미가 큰 만큼 시민 공모를 통해 새끼 호랑이의 이름을 지을 계획이며, 1∼4차 예방접종이 끝나는 11월 중순께 일반 시민에게 공개할 예정이다. 박진순 서울대공원장은 "기후 변화와 생물 다양성 위기 속에서 귀한 동물의 출산 소식을 전할 수 있어 매우 기쁘다"며 "새끼호랑이가 건강하게 성장할 수 있도록 세심한 관심을 기울여 동물원의 종 보전과 동물복지 실현에 최선을 다하겠다"고 말했다.





