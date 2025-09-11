'혐중시위'로 피해 호소…명동 상인들, 경찰에 집회금지 요청

"안전사고 발생도 우려"

서울 명동 상인들이 최근 잇따르고 있는 '혐중 시위'로 인한 피해를 호소하며 경찰에 집회 금지를 요청할 방침이다.

명동관광특구협의회는 11일 오후 남대문경찰서에 공문을 보내 명동 일대 이면도로에서의 시위를 제한해달라고 요청할 계획이라고 밝혔다. 협의회에는 명동 내 상인과 건물주 등 100여명이 참여하고 있다.

협의회는 혐중 시위의 폭력성이 공공의 안전을 심각하게 위협할 우려가 있어, 이는 '집회 및 시위에 관한 법률'(집시법)이 정한 금지 사유에 해당한다고 주장했다. 집시법 5조는 '집단 폭행, 협박, 손괴, 방화 등으로 공공의 안녕질서에 직접적 위협을 끼칠 것이 명백한 집회·시위'를 금지하고 있다. 또 같은 법 12조는 관할 경찰서장이 교통 소통을 위해 도심 주요 도로에서 집회·시위를 제한할 수 있도록 명시하고 있다.

서울 중구 명동 거리의 모습. 연합뉴스

협의회는 "시위 도중 특정 국가 관광객에게 폭언하고 공포감을 조성해 대한민국의 국격을 떨어뜨리고 있다"며 "인파가 밀집된 좁은 도로에 특정 시위대 200∼500명이 동시에 지나가면서 안전사고 발생이 우려된다"고 지적했다. 협의회는 추후 명동 상인들이 서명한 진정서도 모아 경찰에 제출할 예정이다. 혐중 시위로 인한 상인 피해가 계속될 경우 주최 측에 대한 민·형사상 대응도 검토하고 있다.

앞서 지난 7월에는 집회 참가자들이 혐오 발언 자제를 촉구하는 상인들을 위협해 경찰이 분리 조치에 나서기도 했다. 명동 거리 가게 모임인 '명동복지회'의 이강수 총무는 "수백명씩 몰려다니며 혐오 발언을 마구 쏟아내니 중화권 손님들은 음식을 주문해놓고도 자리를 떠나버린다"며 "분위기부터 바로 달라져 버리니 혐오 발언을 말리면 집회 참가자들이 '너희가 뭔데 그러느냐'고 오히려 싸움을 건다"고 호소했다.





한편 이재명 대통령은 지난 9일 국무회의에서 혐중 시위를 표현의 자유가 아닌 '깽판'에 비유하며 실효성 있는 대책을 주문했다. 경찰은 주최 측을 상대로 '마찰 유발 행위 금지' 등의 제한 통고를 검토하고 있다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

