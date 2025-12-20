비상계엄 반대 시국선언한 용인외대부고 학생회장, 하버드 합격 쾌거

비상계엄 반대 시국선언 주도
"다문화·저출산 문제 해결하고파"
경기 용인에 위치한 한국외국어대학교 부설 고등학교(용인외대부고) 학생회장이 하버드대학교에 합격했다고 20일 연합뉴스가 보도했다. 이 학생은 지난해 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포에 반대하는 시국선언을 주도한 인물이다.
학교 측은 20일 황준호 군이 2026학년도 미국 대학 조기 결정 전형(Early Decision)에서 하버드대 합격 통보를 받았다고 밝혔다. 황 군은 지난해 12월, 학교 학생 577명의 서명을 받아 비상계엄 선포에 반대하는 시국선언문을 작성하고 발표했다.
황 군은 시국선언 참여 당시 "학생들도 역사를 바꾼 선배들의 모습을 본받아 민주주의 수호를 위한 행동을 해야 한다고 느꼈다"고 밝힌 바 있다. 하버드 합격 소감을 묻는 말에는 "해외에서 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 한국의 다문화·저출산 문제 해결과 더 나아가 인류 발전에 기여하고 싶다"고 답했다.
용인외대부고 박인호 교감은 "조기 결정 전형에서 하버드대 합격 사례는 황 군이 유일하며, 특히 강화된 미국 반이민 정책과 경쟁이 치열해진 입시 환경 속에서 이뤄낸 성과라는 점에서 의미가 크다"고 평가했다.
앞서 황 군과 학생회는 시국선언문에서 윤 전 대통령이 선포한 비상계엄을 "헌법과 법률을 위반한 불법적 조치"라고 규정하며, "대한민국 민주화 역사에서 학생들이 중심적 역할을 해온 것처럼, 현재 학생들도 민주주의 수호를 위해 목소리를 높여야 한다"고 강조했다. 학생회는 전교생 약 1000명을 대상으로 참여 의사를 조사한 뒤 동의 학생들을 모아 선언문을 발표했다.
