담양군, 내년 고향사랑기금 사업 '선호도 조사'

네이버 폼·문자·서면 설문…누구나 참여 가능

고향사랑기금 설문조사 배포용 첨부파일. 담양군 제공

전남 담양군(군수 정철원)은 2026년 고향사랑기금 사업 선정에 기부자와 군민 의견을 반영하기 위해 오는 20일까지 10일간 '담양군 고향사랑기금사업 선호도조사'를 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 조사는 기금 운용 투명성을 확보하고 기부 취지에 맞는 사업을 선정하기 위한 절차로, 대국민 공모와 부서 제안을 통해 접수된 아이디어를 바탕으로 소관 부서 실무 협의를 거쳐 선정된 4건의 후보 사업을 대상으로 한다.

후보 사업은 ▲아이와 엄마가 안심하는 건강도시 담양 만들기 ▲청정담양! 해충제로 방역체계 구축 ▲담양 문화지킴이! 청소년 글로벌 문화유산 해설사 양성 프로젝트 ▲토닥토닥 마음학교, 고위기 아동·청소년 마음 돌봄 사업 등이다.

설문조사는 담양에 관심 있는 사람이면 누구나 네이버 폼을 통해 참여할 수 있으며, 디지털 취약계층을 위한 서면 설문조사와 기부자 대상 문자 설문조사도 병행한다. 자세한 사항은 담양군 누리집 공지 사항에서 확인할 수 있다.

정철원 군수는 "담양을 사랑하는 마음으로 보내주신 소중한 기부금이 군민들 삶에 도움이 될 수 있도록 기부자와 군민의 다양한 의견을 기금사업에 반영하겠다"며 "이번 설문조사에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





한편 군은 지난해부터 고향사랑기금을 활용해 거동 불편 어르신 병원 동행, 지역아동센터 지원, 향촌 공동급식센터 운영, 청소년 독서동아리 지원, 소상공인 전기료 지원 등 다양한 사업을 추진하며 군민 복리증진과 지역발전을 도모하고 있다.





