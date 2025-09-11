부산항만공사, 전기시설물 정밀안전진단 추진… 항만 전력공급 안정화 박차

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 항만 자동화와 친환경장비 전환 등으로 늘어나는 전력수요에 대응하고 항만 이용자의 안전을 강화하기 위해 '부산항 전기시설물 정밀안전진단과 관리체계 수립 용역'을 추진한다.

이 용역은 지난 4일 착수보고회를 시작으로 12개월간 진행되며, 신항·북항의 154kV 변전소와 컨테이너 부두 내 전기설비를 대상으로 실시된다.

BPA는 GIS, 변압기, 전력케이블 등 주요 전기설비의 상태를 점검해 노후·열화 위험을 조기에 발견하고, 전기적 결함과 정전사고 요인을 사전에 파악할 계획이다.

이를 바탕으로 중·장기 보수계획과 관리체계를 수립해 전력공급 신뢰도를 높이고 항만 운영 안정성을 강화한다.

또 전기시설 점검기준과 내구연한 등 관리기준을 최신화하고 정기점검과 관리 매뉴얼을 표준화해 안전관리 수준을 한층 고도화할 예정이다. 이를 통해 운영 효율성 향상과 유지보수 비용 절감 효과도 기대된다.





송상근 BPA 사장은 "이번 정밀안전진단을 통해 부산항 전력설비의 현 상태를 종합적으로 진단하고, 체계적인 관리를 통해 365일 24시간 안정적인 전력공급을 실현하겠다"고 말했다.

부산 신항.

