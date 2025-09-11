월가서 연이은 美경제 둔화 경고…골드만 CEO "고용지표 주시"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 주요 은행 경영자들이 연이어 미국 경제의 둔화 가능성을 경고하고 있다. 제이미 다이먼 JP모건체이스 최고경영자(CEO)에 이어 10일(현지시간) 데이비드 솔로몬 골드만삭스 CEO도 경제에 대한 우려를 표했다.

솔로몬 CEO는 이날 미 경제 매체 CNBC와의 인터뷰에서 "일부 고용지표가 경기 둔화를 시사하는 것은 의심의 여지가 없다"며 "이 부분을 매우 면밀히 주시할 필요가 있다"고 밝혔다.

데이비드 솔로몬 골드만삭스 CEO. 로이터연합뉴스

AD

이날 미 노동통계국은 8월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.1% 하락했다고 밝혔다. 이는 전문가 전망치인 0.3% 상승을 크게 밑도는 수치다. 그러나 솔로몬 CEO는 이 같은 결과에도 지속적으로 고물가의 신호가 보인다고 짚었다.

그는 "무역 정책은 여전히 협상 중이고 시행 과정에 있다"며 "이 모든 것이 어떤 결과로 이어질지 불확실성이 존재하며, 이것이 성장에 영향을 미치고 있다는 점에는 의심의 여지가 없다"고 말했다.

앞서 전날 '월가의 황제' 제이미 다이먼 JP모건체이스 CEO는 비농업 고용 연례 벤치마크 수정 예비치에서 미국 경제가 둔화하고 있다는 사실이 확인됐다고 말했다.

그러나 트럼프 대통령은 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 고용 지표 수정을 계기로 금리 인하를 촉구하며 미 연방준비제도(Fed)를 비판했다. 그는 "이론적인 독립성을 지키는 것보다 무능이 더 중요하다"고 주장했다.

솔로몬 CEO는 이와 관련 "중앙은행의 독립성이 우리 모두에게 얼마나 큰 도움이 됐는지 인식하는 것이 중요하다"고 말했다.





AD

앞서 지난 8일 솔로몬 CEO는 한 금융 행사에서 Fed가 금리를 서둘러 인하할 필요가 없다며 "(시장의) 위험 선호를 고려했을 때 현재 정책 금리가 특별히 긴축적이라고는 느껴지지 않는다"고 밝힌 바 있다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>