경기도민 62.8% "내년 최저임금 긍정"…청년·여성·일용직 "평가유보"

경기도민 10명 중 6명은 17년 만에 노사정 합의로 결정된 2026년 최저임금(시급 1만320원)에 대해 긍정적으로 평가한 것으로 나타났다. 반면 청년·여성층·일용직 근로자는 합의에 대한 평가를 유보하거나 응답하지 않은 비율이 상대적으로 높았다.

경기도평생교육진흥원은 지난 7월30일부터 8월1일까지 도내 만 19세 이상 성인 500명을 대상으로 '최저임금 인상과 사회참여 정책 수요' 온라인 조사 결과 응답자의 62.8%는 "이번 합의가 의미 있다"고 답했다. 연령대별로는 60~79세(72.3%), 성별로는 남성(69.2%), 소득별로는 월평균 가구소득 658~1188만원 미만(70.3%)에서 긍정 응답이 높았다.

이에 반해 청년층(19~29세, 36.4%)과 여성(33.6%), 일용직 근로자(34.5%)에서는 "잘 모르겠다" 또는 무응답 비율이 높았다.

이는 경제활동 여건의 차이로 인한 정보 접근성 부족과 고용 안정성 격차가 사회적 대화를 이해하고 신뢰하는 데 영향을 미친 것으로 해석된다.

최저임금과 같은 사회 현안에 대해 토론회, 공청회, 온라인 설문 등으로 직접 의견을 내는 '시민참여' 경험 조사에서는 응답자의 80%가 "참여해 본 적 없다"고 답했다.

특히 청년(84.4%), 여성(83.0%), 저학력층(88.3%), 미취업자(84.1%)에서 참여 경험 부족이 두드러졌다.

향후 시민참여 의향을 묻는 항목에서는 49.2%가 "앞으로 참여하겠다"고 응답했다. 참여 방식으로는 '온라인 토론·설문'(54.6%)이 가장 선호됐다.

시민참여를 위해 필요한 교육·정보로는 '노동권·임금제도 이해'(40.0%), '공론장 참여 방법'(29.6%)이 꼽혔다.

오후석 경기도평생교육진흥원장은 "최저임금 합의라는 사회적 대화 성과를 실제로 이해하고 체감하며, 나아가 직접 참여할 수 있는 역량으로 확산시키는 것이 중요하다"면서 "평생교육을 통해 청년·여성 등 사회적 약자가 소외되지 않고 도민 누구나 사회적 대화에 동등하게 참여할 수 있는 기반을 마련하겠다"고 말했다.





이번 설문조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.5%포인트다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

