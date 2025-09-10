재계 "美비자 가이드라인 재확인 필요"…조현 외교 "노력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 워싱턴 D.C.에 주재 중인 한국 기업 대표들이 정부를 향해 미 출장 시 통상적으로 발급받아 온 단기 상용비자(B-1)에 대한 미 정부의 명확한 가이드라인을 재확인해줄 것을 요청했다.

9일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C에서 조현 외교부 장관이 현지 진출 기업 대표들과 만나 간담회를 갖고 있다. 외교부

10일 외교부에 따르면 워싱턴D.C.를 방문 중인 조현 장관은 현지시간 9일 오후 LG, 현대차, 포스코, 삼성전자, 한화큐셀, 한화디펜스, SK, 대한항공 등 8개 기업 현지 대표들과 만나 이번 한인 구금사태 계기 간담회를 가졌다. 이 자리에는 한국무역협회(KITA), 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 등 경제단체 관계자도 참석했다.

참석 기업 대표들은 한미 양국 정부가 명확한 미국 비자 가이드라인을 정리해줄 것을 요청했다. 특히 미 국무부뿐만 아니라 국토안보부 등 관계부처가 향후 수립될 가이드라인을 동일하게 적용하는 것이 기업들의 불확실성을 줄이고 보다 적극적인 대미 투자활동을 수행하는 데 큰 도움이 될 것이라고 강조했다. 아울러 한국인 전문인력 대상 별도 비자(E-4) 쿼터 신설, 대미 투자 기업 고용인 비자(E-2) 승인율 제고 등을 위한 노력도 해 줄 것을 요청했다.

조 장관은 "조지아주에서 구금돼 있는 우리 국민들을 신속하고 안전하게 귀국시키고, 향후 이들이 미국에 재입국할 때 불이익을 받지 않도록 하기 위한 모든 노력을 최우선적으로 기울이고 있다"고 말했다. 아울러 비자 문제와 관련해 그간의 정부 노력을 설명하고, 기업인들의 건의를 미측에 전달했다고 말했다. 그러면서 "향후 우리 대미 투자 기업들의 활동이 원활하게 이뤄질 수 있도록 적극 노력해 나가겠다"고 밝혔다.





9일(현지시간) 조현 외교부 장관이 주애틀랜타총영사관 및 조지아주 폭스턴(Folkston) 구금센터 인근에 설치된 현지 외교부 현장대책반과 화상회의를 갖고 있다. 외교부

한편 조 장관은 이날 주애틀랜타총영사관 및 조지아주 폭스턴 구금센터 인근에 설치된 현지 외교부 현장대책반과 화상회의를 갖고 구금된 국민을 신속 귀국시키기 위한 준비 현황을 점검했다. 또 이들이 안전하게 귀국할 때까지 만전을 기할 것을 지시했다. 관련해 미 국가안보회의(NSC), 국무부, 국토안보부 등을 대상으로 이뤄지고 있는 고위급 협의를 점검하고 신속한 해결을 독려했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

