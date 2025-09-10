민주 "정청래 연설중 극단적 망언 발언자, 송언석…책임 물을 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교섭단체 대표연설 중 국민의힘 의석서 발언

민주당 "강력한 유감, 책임 묻겠다"



더불어민주당은 정청래 당대표의 국회 교섭단체 대표연설 도중 "'노상원 수첩'이 현실로 성공했더라면 이재명도, 정청래도 이 세상 사람이 아닐 것"이라고 말한 데 대해 국민의힘 의석에서 "제발 그리 됐으면 좋았을 걸"이라는 발언이 나온 데 대해 강한 유감을 표했다.

불법 정치자금 수수 혐의로 구속 영장이 청구된 권성동 국민의힘 의원(사진 오른쪽)이 9일 자신의 체포동의안이 보고되는 국회 본회의에 출석해 송언석 국민의힘 원내대표(사진 왼쪽)와 악수하고 있다. 연합뉴스

민주당 공보국은 10일 오후 출입기자 단체공지문을 통해 "어제 정청래 당대표의 교섭단체 대표연설 중 이재명 대통령과 상대당 대표에 대해 차마 입에 담을 수도 없는 막말을 한 사람이 국민의힘 송언석 원내대표로 밝혀졌다"면서 해당 장면이 담긴 동영상을 공개했다.

이와 관련해 박수현 민주당 수석대변인은 국회 소통관에서 기자들과 만나 "워낙 충격적인 내용"이라며 "평의원이 그런 말을 했어도 용서받을 수 없는 일인데 국민의힘 제1야당을 비상대책위원장으로 이끌었고 현재는 원내대표로서 여야 민생협의체 후속 조치를 위해 최선을 다해야 할 원내 사령탑이 내란 세력이라 할 수 있는 인식을 보였다는 데 충격을 금할 수 없다"고 말했다.

그러면서 "(송 원내대표의 전날 발언은)이 대통령과 정 대표가 죽었으면 좋았겠다는 말로 번역될 수 있는 말"이라며 "이에 대해 민주당은 국민과 함께 강력한 유감을 표하고 다시 한번 이에 대한 책임을 묻겠다"고 했다.





앞서 정 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 해당 영상을 공개한 뒤 "믿어지느냐. 노상원 수첩은 비상계엄 때 수백명, 수천명을 진짜 죽이겠다고 살해하려고 살인 계획을 한 것"이라며 "그것이 성공했다면 이 대통령도 저도 그때 죽었을 것이다. 그것을 경고하고 있는데 그때 죽었으면 좋겠다는 것이냐"고 지적했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

