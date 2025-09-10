제일헬스사이언스, '2025 에너지 히어로 레이스' 공식 후원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

분사식 진통소염제 '제일파프쿨에어' 지원

제일헬스사이언스는 오는 13일 서울 마포구 상암 월드컵공원 평화광장에서 열리는 '2025 에너지 히어로 레이스'에 공식 후원사로 참여한다고 10일 밝혔다.

분사식 진통소염제 '제일파프쿨에어'. 제일헬스사이언스

제일헬스사이언스는 대회 참가자 전원에게 근육통·타박상 완화에 효과적인 분사식 진통소염제 '제일파프쿨에어'를 지원한다. '제일파프쿨에어'는 간편한 사용법과 빠른 흡수력으로 격렬한 운동 후에도 즉각적인 진통·소염 효과를 제공하는 제품이다.

굿피플이 주최하는 '에너지 히어로 레이스'는 에너지 취약계층의 효율 개선 사업을 지원하기 위해 개최되고 있다. 2017년부터 2024년까지 누적 7억6040만4424원의 후원금을 모아 총 1016명의 지원 대상자에게 전달했다. 올해 행사에는 가수이자 기부 러너로 활동 중인 '션'이 앰버서더로 참여하며, 치어리더 박기량·서현숙이 준비 운동과 함께 특별 공연을 선보일 예정이다.





목선재 제일헬스사이언스 마케팅부 PM은 "올여름은 수해와 가뭄 등으로 에너지 취약계층이 더욱 큰 어려움을 겪었을 것으로 생각된다"며 "그만큼 이번 의미 있는 행사에 동참할 수 있어 기쁘고, 제일파프쿨에어 제품 후원과 함께 행사 당일에는 참가자들이 직접 제품을 체험할 수 있는 부스 이벤트도 운영할 예정이니 많은 관심을 부탁드린다"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

