엑스골프, 추석 황금연휴 프리미엄 골프투어 패키지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

앱 전용 특별 부킹 혜택 팀당 10만원 지원

라운드와 여행 동시에 즐기는 합리적 구성

플라자 설악, 킹즈락, 선운 등 대상 골프장

국내 대표 골프 부킹 플랫폼 엑스골프(XGOLF)가 추석 황금연휴를 맞아 다양한 프리미엄 골프투어 패키지를 선보인다.

추석 연휴 기간(9월 28일~10월 12일) 동안 앱(App)을 통해 예약하는 고객들에게 팀당 10만원 특별 지원금을 제공한다. 골프 라운드와 여행을 동시에 즐길 수 있는 패키지 구성이다. 합리적인 가격에 프리미엄 서비스를 경험할 수 있다.

강원도 플라자 설악 전경이다. 엑스골프

AD

플라자 설악, 샌드파인, 메이플비치(이상 강원도), 킹즈락, SG아름다운(이상 충청도), 울진 마린(경상도), 선운, 고창(이상 전라도) 등이 대상 골프장이다. 36홀 라운드와 수박, 조식 등을 저렴한 가격에 이용할 수 있다. 이번 추석 연휴 한정 지원금 이벤트는 선착순 예약으로 진행된다.

엑스골프 앱은 간편한 UI·UX와 실시간 알림 기능을 통해 예약·취소·변경 사항을 빠르게 확인할 수 있다. 또 개인 맞춤형 추천 기능을 제공해 이용자 만족도를 높이고 있다. 예약부터 결제, 정산까지 원스톱으로 진행되는 시스템을 갖춰 명절 연휴 여행객들에게 더욱 편리한 서비스를 제공한다.





AD

엑스골프 관계자는 "이번 추석 연휴를 맞아 고객들이 보다 특별한 휴가를 보낼 수 있도록 앱을 통한 지원금 혜택과 다양한 패키지를 기획했다"며 "앞으로도 혁신적인 기능과 맞춤형 서비스를 통해 프리미엄 골프 문화를 선도해 나가겠다"고 밝혔다. 엑스골프는 전국 500여개 골프장과 제휴를 맺고 업계 최다 코스 선택지를 제공하는 국내 넘버 1 골프부킹 앱이다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>