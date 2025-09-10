1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브, 순자산 500억 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하나자산운용은 '1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF' 순자산 500억원을 돌파했다고 10일 밝혔다.

미국 대표지수 S&P500과 미국 단기국채에 각각 약 50%씩 투자한다. 퇴직연금 감독규정 상 안전자산에 해당되는 채권혼합형 ETF 중 최대 비중이다.

2023년 11월16일 개정한 최신 퇴직연금감독규정을 반영한 '2세대' S&P500채권혼합ETF다. 1세대 S&P500채권혼합 ETF 대비 S&P500 비중이 약 1.7배 높다.

개인투자자, 퇴직연금 투자자의 꾸준한 순매수에 힘입어 6월10일 상장한 이후 약 3개월 만에 순자산 500억원을 돌파했다. 타사의 1세대 S&P500채권혼합 ETF가 순자산 500억원을 돌파하는 데 약 1년 8개월(약 20개월)이 걸린 것과 비교하면 빠른 추세다. 국내 상장한 전체 S&P500채권혼합 ETF 중에서도 역대 최단 기간 500억원 달성 기록에 해당한다.

ETF는 퇴직연금 계좌에서 100% 편입 가능할 뿐 아니라, 퇴직연금 계좌에서 적극적으로 S&P500 비중을 확대하는 전략에도 적합하다는 평가다. 퇴직연금(DC/IRP) 계좌에서 위험자산 70% 내 '1Q 미국S&P500'을, 안전자산 30% 내 '1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브'를 편입하면, 전체 포트폴리오에서 최대 85%까지 S&P500에 투자하는 효과를 낼 수 있다.

하나자산운용은 올해 들어 ▲1Q 미국S&P500 ▲1Q 미국나스닥100 ▲1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 ▲1Q 미국메디컬AI ▲1Q 샤오미밸류체인액티브 를 잇달아 상장했다. ETF 상품 라인업을 확충하고 있다.

지난 2일 상장한 1Q샤오미밸류체인액티브 ETF는 상장 첫날 개인투자자 순매수 22억원을 기록했다. 중국에 투자하는 국내 상장된 ETF 중 개인 순매수 전체 2위에 해당한다. 1Q 샤오미밸류체인액티브 ETF는 상장 후 6영업일 연속 순매수를 이어가고 있다.

김태우 하나자산운용 대표는 "퇴직연금 시장에 적합한 ETF상품에 대한 투자자들의 요구가 확대되고 있다"며 "1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브가 증권사와 보험사는 물론 은행의 연금 투자자들에게도 좋은 투자 솔루션으로 활용되고 있다"고 말했다.





이어 "1Q ETF는 앞으로도 연금 계좌를 중심으로 실질적인 투자 수요에 기반한 차별화된 상품을 지속해서 공급할 것"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

