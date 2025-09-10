신한자산운용, 환매주기 단축한 '빠른대응TDF' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한자산운용은 TDF(Target Date Fund) 시장에서의 성장동력을 강화하고, 급변하는 시장 환경에 적극적인 대응을 하는 '신한빠른대응TDF'를 10일 출시한다.

신상품은 기존 TDF 시리즈 운용 성과와 노하우를 기반으로, 시장 변동성에 민첩하게 대응할 수 있도록 환매주기를 단축하고 전술적 자산배분 전략을 한층 강화했다.

신한자산운용은 국내 TDF 시장에서 입지를 공고히 다져왔다. 신한마음편한TDF, 신한장기성장TDF를 바탕으로 최근 5년 동안 신한운용의 TDF는 빠르게 성장했다.

우수한 장기 성과와 적극적인 마케팅을 바탕으로 TDF 수탁고는 8월 말 기준으로 1조1681억원으로 2020년 말 1923억원 대비 6배 성장했다. 같은 기간 TDF 전체 시장이 4조원대에서 13조6000억원으로 3배가량 커졌다. 신한자산운용 TDF의 성장세는 주목할 만하다. 이에 따라 TDF 시장점유율도 4.5%에서 8.5%로 껑충 뛰어올랐다.

대표 상품인 '신한마음편한TDF2050'은 최근 3년간 42.05%의 수익률을 기록했다. 같은 기간 1년 13.34%, 2년 36.85%, 5년 56.02% 등 전 구간에서 두 자릿수의 안정적인 성과를 달성했다. 노후 대비 투자에 적합한 펀드로 자리매김하고 있다. 기존 TDF 시리즈의 안정성과 성장성을 입증했고 신한빠른대응TDF 출시 기반이 됐다.

신한빠른대응TDF는 환매주기를 단축해 자금 회수 편의성을 높이고, 시장 상황에 따라 위험자산과 방어자산의 비중을 적극적으로 조정하는 전술적 자산배분 전략을 통해 변동성 리스크 최소화에 중점을 두고 있다.

신한자산운용 멀티에셋운용센터 김성훈 센터장은 "올해 하반기는 불확실성이 큰 시기"라며 "빠른대응TDF는 상승 국면에서는 수익 기회를 극대화하고, 리스크가 확대되는 국면에서는 위험자산 비중을 신속히 낮춰 방어주 위주로 전환할 계획"이라고 말했다.





이어 "마음편한TDF, 장기성장TDF에 이어 이번 빠른대응TDF까지 출시함으로써 투자자 니즈에 부합하는 TDF 풀 라인업을 구축했다"며 "안정적 노후 준비 솔루션 제공에 최선을 다하겠다"라고 덧붙였다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

