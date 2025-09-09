광주서 ‘2025 직업교육박람회’…중·고생 5천명 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11~12일 광주여대 유니버시아드체육관서 열려

13개 직업계고 부스 운영·전문·체험행사 마련

광주지역 최대 규모의 직업교육 행사인 '2025 광주 직업교육박람회'가 오는 11~12일 광주여자대학교 시립유니버시아드 체육관에서 열린다.

9일 광주시교육청에 따르면 이번 박람회는 시교육청이 주최하고 한국산업인력공단 광주지역본부, 광주경영자총협회가 후원한다. 중·고등학생 5,000여명이 참여해 직업계고 진학 정보와 다양한 체험 프로그램을 받는다.

올해 주제는 '먼저 만나는 꿈, 꿈을 이루는 열쇠'다. 직업계고 진학을 희망하는 중학생들에게 학교 교육과정과 전공 체험 기회를 제공하기 위해 13개 직업계 고등학교가 체험 부스를 운영한다.

체험 부스에서는 스마트 드론, 영상 촬영 등 전문 분야부터 미니화분 만들기, 골프 퍼팅, 철도 기관사, 굴착기 시뮬레이터, 냄비 받침 제작까지 학생들이 쉽게 즐길 수 있는 프로그램이 마련된다.

국민연금공단 등 16개 공공기관, 빛고을 직업교육 혁신지구 유관기관 10개, 코비코㈜ 등 15개 지역 기업도 참여한다. 직업계고 학생들을 대상으로 기관 홍보, 직업 정보 제공, 진로·진학 컨설팅, 현장 채용, NCS 특강 등이 진행된다.





부대행사로는 육군·해군·공군·해병대·특전사 등 군 관련 모병 홍보 부스, '생각을 선물하는 남자' 김태원 작가의 특강, e-스포츠 경기, 동아리 발표, 복면가왕 프로그램 등이 준비됐다. 박람회는 사전 신청 없이 누구나 참여할 수 있다. 관람 희망 학생이 20명 이상일 경우 왕복 버스가 지원된다.





