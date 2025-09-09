광진구, 건대입구역 불법 거리가게 46곳 정비

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

30년 지역주민 숙원사업

보행권 확보·깨끗한 거리 조성 박차

서울 광진구(구청장 김경호)가 8일 건대입구역에서 어린이대공원역에 이르는 구간의 불법 거리가게 75곳 중 46곳을 정비했다고 9일 밝혔다. 30여 년 동안 주민들이 불편을 호소해온 대표 민원을 본격적으로 해결한 것이다.

노점 정비후 청소작업하는 모습. 광진구 제공.

건대입구역은 하루 평균 10만명 이상이 오가는 서울 동부권의 핵심 교통·상권 중심지다. 그러나 70여 개의 불법 거리가게가 무질서하게 들어서 보행 공간을 점유하면서 시민 불편과 안전 문제가 끊이지 않았다. 보행 폭은 2ｍ에 불과했고, 가설물과 천막, 간판은 도시미관을 훼손했으며, 소음·악취와 함께 화재 위험까지 초래하고 있었다.

특히 사주·타로 가게가 53곳에 달해 단순 생계형 노점으로 보기는 어려웠다. 일부에서는 전매, 전대, 제3자 대리 운영 등 불법 행위도 만연해 정비 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

광진구는 주민들의 숙원 해결을 위해 단계적 절차를 밟아왔다. 지난해 도로 원상회복명령을 내린 데 이어, 올해 6월에는 주민·경찰과 함께 민관 합동 캠페인을 진행했다. 이어 7월에는 계고장 부착, 과태료 부과 등 행정조치를 강화하며 자진 정비를 촉구했다.

이번 조치로 인해 인근 거리는 넓고 쾌적해졌으며, 주민들 사이에서 만족감이 높다는 반응이 나오고 있다. 구는 이번 정비를 시작으로 지속적인 관리와 점검을 이어간다는 방침이다.

김경호 광진구청장은 “불법 거리가게로 인해 시민들이 불편하지 않도록 지속적으로 관리해 나가겠다”며 “깨끗하고 안전한 거리는 시민이 누려야 할 기본적인 권리다. 앞으로도 시민의 보행권을 확보하고 걷기 좋은 거리를 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.





한편, 광진구는 민선 8기 출범 이후 강변역, 구의역, 건대입구역 등 주요 지하철역 일대 노점 278곳 중 172곳(62%)을 정비하며 쾌적한 보행환경 조성에 힘쓰고 있다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

