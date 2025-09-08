광주시의회 "골목형상점가 시설현대화 국비지원 연장해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시도의장협에 건의안 제출…"지역경제 활성화"

광주시의회 전경.

광주시의회(의장 신수정)는 '골목형상점가 시설현대화 사업 국비 지원 연장 촉구 건의안'을 대한민국시도의회의장협의회에 안건으로 제출했다고 8일 밝혔다.

건의안은 지난 2002년부터 국비 지원으로 추진돼온 전통시장 및 상점가 시설 현대화 사업이 2026년 종료 예정돼 이제 막 활성화 단계에 들어선 골목형상점가의 성장을 위한 국비 지원 연장이 반드시 필요하다는 점을 강조하고 있다.

골목형상점가는 대체로 영세 상인들로 구성돼 있으며, 화재 예방 안전시설, 고객 편의시설, 노후건물 개보수 등 현대화 수요가 크지만, 지자체 재원만으로는 수요를 충족하기 부족한 상황이다.

특히 정부 지원이 중단될 경우 소상공인의 경쟁력 확보가 어려워지고, 지역 상권에도 부정적 영향을 줄 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

신수정 의장은 "골목형상점가는 지역주민들의 생활과 밀접한 생활상권이자, 소상공인 생존과 지역경제 회복의 중요한 축이다"며 "국비 지원이 중단된다면 지역경제 선순환 구조가 흔들릴 수 있는 만큼 정부가 반드시 지원을 연장해야 한다"고 강조했다.





한편 이번 안건은 오는 23일 서울에서 열릴 예정인 대한민국시도의회의장협의회 제5차 임시회에서 정식 안건채택 여부가 결정되며, 정식 안건으로 채택되면 협의회 명의로 중앙정부에 공식 건의된다.





