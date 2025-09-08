무안군의회, 한빛원전 비상계획구역 확대 촉구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김원중 의원 "무안 특수성 반영 안전망 필요"

한빛원전 계획구역 확대지정을 촉구 건의하는 김원중 의원. 무안군의회 제공

AD

전남 무안군의회는 지난 5일 제303회 임시회 1차 본회의에서 '한빛원전 방사선비상계획구역 확대 지정 촉구 건의안'을 채택하고 정부와 국회에 제도 개선을 요구했다.

김원중 무안군의원은 대표 발언에서 "방사선비상계획구역은 단순한 경계선이 아닌 위기 상황에서 생명을 지키는 안전망"이라며, "무안군 북부 해안지역은 한빛원전 사고 시 직접 피해가 예상되지만, 현재 구역에서 제외돼 있다"고 지적했다.

김 의원은 특히 최근 5년간 해제면 기상청 통계자료를 인용해 "북풍 비율이 53.4%에 달해 방사성 물질이 무안으로 유입될 가능성이 높다"고 강조했다. 또 겨울철 서한 연안류가 원전 해양 배출물 확산 경로를 결정짓는 만큼 무안반도가 직접적인 영향을 받는 취약 지역이라고 설명했다.

건의안에는 ▲무안군 북부 해안지역 방사선비상계획구역 확대 지정 ▲방사능방재법 등 원자력 관련 법령 개정 ▲영향권 내 주민의 정보 접근성 보장 등이 포함됐다.

군의회는 채택된 건의안을 대통령실, 국회 과학기술정보방송통신위원회, 산업통상자원부, 원자력안전위원회 등 정부와 국회 관계 부처에 전달할 예정이다.





AD

무안군의회 이호성 의장은 "군민 안전과 생명 보호를 최우선 가치로 삼아, 합리적인 제도 개선이 이뤄지도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>