故 오요안나 모친, MBC 앞 단식 농성 돌입…"더 이상 비극 없어야"

단식 투쟁으로 진실 규명 촉구

비정규직 양산 시스템 규탄

MBC 기상캐스터 고(故) 오요안나씨의 어머니 장연미씨가 8일 서울 마포구 상암동 MBC 앞에서 열린 1주기 추모주간 투쟁 선포 기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

지난해 세상을 떠난 고(故) 오요안나 MBC 기상캐스터의 어머니가 딸의 1주기를 앞두고 비정규직 프리랜서의 열악한 노동 환경 개선과 직장 내 괴롭힘 문제 해결을 촉구하며 단식에 돌입했다.

오요안나 씨의 어머니 장연미 씨는 8일 서울 마포구 상암동 MBC 사옥 앞에서 기자회견을 열고 "불쌍하게 죽은 내 새끼의 뜻을 받아 단식을 시작한다"며 "1주기 전에 문제를 해결하고 더 이상 이런 비극이 발생하지 않도록 함께 해달라"고 밝혔다. 장씨는 "오요안나만 힘든 줄 알았는데 방송 미디어 산업의 수많은 청년이 고통받고 있었다"며 "요안나의 억울함을 풀고 떳떳한 엄마가 되려고 한다"고 했다.

시민단체 '직장갑질119'와 '방송을 만드는 사람들의 이름 엔딩크레딧' 등 42개 단체는 MBC 사옥 앞에 고인의 영정 사진을 모신 분향소를 마련했다. 장 씨는 이 분향소에서 단식 농성을 이어갈 계획이다. 이들은 MBC 사장의 공식적인 사과와 함께 비정규직인 기상캐스터를 정규직으로 전환할 것을 요구하고 있다.

2021년 MBC 기상캐스터로 입사한 오 씨는 지난해 9월 15일 세상을 떠났다. 이후 유족이 오 씨의 휴대전화에서 발견한 유서에는 동료들에게 괴롭힘을 당했다는 내용이 담겨 있어 직장 내 괴롭힘 의혹이 불거졌다.

지난 5월 19일 서울 중구 서울고용노동청 앞에서 열린 MBC 기상캐스터였던 고(故) 오요안나씨 특별감독결과 규탄 기자회견에서 오씨의 어머니 장연미 씨(가운데)가 손팻말을 들고 있다. 연합뉴스

고용노동부의 특별근로감독 조사 결과, 오 씨에 대한 괴롭힘 행위가 있었다고 인정됐다. 그러나 오 씨의 신분이 근로기준법상 '근로자'가 아닌 '프리랜서'라는 이유로 법적 '직장 내 괴롭힘' 규정은 적용되지 않았다. 이와 관련해 MBC는 괴롭힘 가해자로 지목된 기상캐스터와의 계약을 해지했으나, 다른 관련자들과는 재계약했다.

이에 대해 김은진 MBC 차별 없는 노동조합 위원장은 "정부 기관이 회사가 책임 회피하기에 딱 좋은 결론을 내어준 것"이라고 비판했다.

김주환 비정규직이제그만공동투쟁 공동 소집권자도 "사용자들이 일을 시키고서는 정작 돈을 벌면서, 자신의 책임은 인정하지 않는다"며, "노동부는 괴롭힘은 맞는데 근로자가 아니라는 이유로 사용자 책임을 면제해준다"고 지적했다.

장 씨는 "MBC는 수년을 일했어도 프리랜서라고, 비정규직이라고, 벌레만도 못하게 취급한다"며 "1주기 전에 문제가 해결되고 MBC에서 더 이상 이런 비극이 발생하지 않도록 함께 해달라"고 관심을 촉구하기도 했다.





고인의 1주기인 오는 15일에는 MBC 앞에서 추모 문화제가 열릴 예정이다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

