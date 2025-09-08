'2025 고양 아시아·대양주 도로대회', 도로대회 조직위원회 대회준비 본격 돌입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025 고양 아시아·대양주 도로대회 조직위원회(대회장 함진규)는 세계 도로·교통 분야의 주요 인사들을 공식 초청하며 도로대회 준비에 본격적으로 돌입했다고 밝혔다.

'초연결 미래도로(Future Roads; Hyper-connection)'를 주제로 삼은 이번 대회는 글로벌 도로·교통 전문가들이 한자리에 모여 미래도로 산업과 기술, 정책에 대해 폭넓게 논의하는 자리로 주목받고 있다.

이번 초청 대상은 호주, 일본, 중국, 말레이시아, 뉴질랜드 등 아시아 ·대양주 19개국의 도로·교통 관련 부처와 각국 공공기관 대표를 비롯해 아시아·대양주 도로기술협회(REAAA), 세계도로협회(PIARC), 국제도로연맹(IRF) 등 주요 국제협회도 포함됐다. 이를 통해 국제 네트워크 강화와 국내 도로분야 중소기업의 해외진출 기반을 마련할 수 있으리라 기대된다.

주요 행사로는 개막식 및 환영리셉션(10.28), 갈라디너(10.30), 폐막식(10.31)이 계획되어 있고, 특히 도로기관장 회의(HORA)에서는 '기후변화 대응을 위한 지속가능한 (친환경) 도로 인프라 관리'를 주제로 각국의 현황발표, 질의응답 및 토론이 진행될 예정이다.

이외에도 주요세션, 기술세션, REAAA 총회 및 이사회, PIARC TC 워크숍, IRF 글로벌 워크숍, 기술시찰·문화탐방 등 다양한 프로그램을 통해 모빌리티 혁신 전략, 지속가능한 도로산업 등 미래 도로분야의 핵심의제를 집중적으로 다룰 예정이다.





이번 대회 참가등록은 9월 30일까지 진행되며, 세부 프로그램 일정과 연사 등 상세정보는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





