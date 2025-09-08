토스플레이스 신임 부대표에 김정열 티머니 페이먼츠사업부장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전자금융업계 베테랑…대외협력 강화

토스의 결제 단말기 자회사 토스플레이스는 김정열 신임 부대표(최고운영책임자·COO)를 선임했다고 8일 밝혔다.

김정열 토스플레이스 신임 최고운영책임자(COO) 부대표. 토스플레이스

김 부대표는 티머니에서 페이먼츠사업부장과 마케팅부분장을 역임했다. 서울시 기후동행카드와 애플페이 교통카드 도입 등 주요 프로젝트를 총괄했다. 전자금융 분야에서 20년 이상 일한 베테랑이다.

토스플레이스는 김 부대표가 비즈니스 고도화와 파트너 생태계 강화 등 핵심 사업 영역을 총괄할 예정이라고 전했다.

김 부대표는 "토스플레이스는 단말기 공급을 넘어 기업 간 거래(B2B) 플랫폼으로 진화할 것"이라며 "이미 쌓아온 신뢰를 바탕으로 새로운 사업 기회를 만들겠다"고 말했다.





토스플레이스 관계자는 "김 부대표 합류로 밴(VAN), 대리점 등 파트너사를 적극 지원하고 비즈니스 성장 동력을 강화하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

