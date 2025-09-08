고양시, '2025 우주정거장 화전 페스타'개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

26~27일 고양드론앵커센터·한국항공대 일대

드론부터 무중력 젤리 만들기까지 다양

경기 고양특례시(시장 이동환)는 한국항공대학교, 화전마을관리사회적협동조합과 공동으로 오는 26~27일 이틀간 고양드론앵커센터와 한국항공대학교 일대에서 '2025 우주정거장 화전 페스타'를 개최한다.

'2025 우주정거장 화전 페스타' 포스터. 고양특례시 제공

AD

이번 행사는 경기도 융복합 관광콘텐츠 개발 공모 선정작으로 경기관광공사 의 지원을 받아 추진되며, '항공우주에 핀 화전의 꽃'을 주제로 해 미래 세대와 함께 즐길 수 있는 항공우주 특화 콘텐츠로 구성된 체험형 축제다.

고양드론앵커센터와 한국항공대학교 일대에서 진행되며, 고양드론앵커센터 실내비행장에서는 세 가지 테마로 다양한 항공우주 콘텐츠를 제공한다.

'퓨처 테크존'에서는 드론 비행과 VR 콘텐츠, 드론 관제차량 탑승, 3D프린팅 및 AI 동화 제작을 체험할 수 있고, '드림 스페이스존'에서는 무중력 젤리 만들기와 스페이스 보틀가든(테라리움), 에어로켓 발사, B-2 글라이더 제작, 종이비행기 드림 에어라인 등 색다른 활동을 경험할 수 있다.

'코스믹 드림존'에서는 우주 키링, 은하수 팔찌, 별자리 손수건 제작과 함께 타임캡슐 카드 쓰기 등 창작 프로그램을 즐길 수 있다.

이와 함께 군집드론 공연, 마술·버블쇼, 음악 공연 등 가족 단위 관람객을 위한 무대 프로그램도 다채롭게 진행된다.

또한 한국항공대학교 캠퍼스에서 진행되는 '우주원정대: 행성으로의 탐험' 프로그램은 △초등학생 대상의 열기구 탑승 체험 프로그램 '고양시 하늘여행'△가족이 함께하는 드론 조립·비행 실습 프로그램 '드론아, 놀자'△ 초등학생 대상의 태양 관측 프로그램 '태양과 함께할 테양!' △초등학생 대상의 천체 관측 프로그램 '지구에서 펼쳐지는 태양계 여행' 등으로 구성돼 있으며, 구글폼 사전 예약을 통해 참가할 수 있다.

페스타 참가자 전원에게는 한국항공대학교 투데이아트홀에서 공연되는 뮤지컬 '수도송 세계여행-마하랑 떠나요'티켓을 5000원 할인된 가격(정가 2만원→1만5000원)에 구매할 수 있는 혜택이 제공된다.





AD

행사 프로그램은 유료와 무료로 운영되며, 유료 참가자에게는 화전사랑쿠폰 5000원이 리워드로 제공되며 한국항공대역 주변 13곳 상점에서 사용할 수 있다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>