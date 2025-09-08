메르세데스-벤츠 회장 "한국, 정말 중요한 시장…11월 방한할 것"[IAA 2025]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 기업과 협력 논의할 듯

"한국 고객은 기술에 굉장히 강해"

올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장이 오는 11월 방한한다. 2023년 8월 한국을 찾은 이후 2년 만이다. 메르세데스-벤츠 판매 국가 '톱 5'로 꼽히는 한국 사업을 점검하고, 국내 기업들과 협력 방안도 모색할 것으로 예상된다.

AD

7일(현지시간) 독일 뮌헨 시내 '메르세데스-벤츠 파빌리온'에서 열린 '프리-나이트' 행사에서 칼레니우스 회장은 "한국에 오는 11월 방문하겠다"면서 "한국에 고객이 정말 많은데 한국 고객은 기술에 굉장히 강하다. 기술을 시험하기 위해 정말 중요한 시장"이라고 말했다.

칼레니우스는 2023년 방한 당시 최재원 SK온 수석부회장을 만나 전기차 배터리와 T맵 등 전기차 사업 영역에서 제품 및 서비스 협력 확대 방안을 논의하기도 했다.

아울러 칼레니우스 회장은 전동화 전략에 대해 "제품 자체를 잘 만들어야 하며, 충전소에 대해서도 매우 많은 투자를 강행해야 한다"면서 "정책적으로도 전기차(의무화)에 대한 책임도 덜어줘야 하고 이런 것들이 계속해서 결합했을 때 꾸준히 성장할 수 있다"고 설명했다.

이어 "벤츠가 새롭게 선보이는 모든 차량의 최종목적지는 '탄소 배출 제로'"라면서 "유럽 공장에 20억유로(약 3조2500억원)를 투입해 제품 출시를 준비하고 있다"고 설명했다.

이날 벤츠는 베스트셀러 모델인 'GLC'를 전동화한 첫 번째 순수 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) '디 올-뉴 GLC 위드 EQ 테크놀로지'를 공개했다. 향후 메르세데스-벤츠의 차세대 전동화를 이끌 첫 모델로 내년 상반기 출시 예정이다.

칼레니우스 회장은 "디 올-뉴 GLC는 메르세데스-벤츠 역사상 최대 규모의 신차 출시 프로그램을 이어가는 또 하나의 이정표"라며 "단순히 신차를 선보이는 것을 넘어 브랜드 베스트셀링 모델을 전동화한 것"이라고 말했다. 그는 "대담하고 새로운 디자인 언어, 첨단 기술, MB.OS 운영 체제, 감각적인 퍼포먼스를 모두 갖춘 디 올-뉴 GLC는 안락함과 역동성, 효율성과 인텔리전스가 완벽하게 조화를 이룬 모델"이라고 강조했다.





AD

GLC는 메르세데스-벤츠가 보유한 모델 중에서 세계적으로 가장 많이 팔리는 차로, 신형 GLC는 메르세데스-벤츠 차세대 전기차 라인업의 첫 번째 모델이다. 이날 벤츠 그룹은 이사회 핵심 멤버 전원이 참석하며 신형 GLC에 대한 기대감을 드러내기도 했다.





독일 뮌헨=오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>