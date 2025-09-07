7월까지 임금체불 1조3421억…경기·서울이 절반 넘어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부, 임금체불 업장 엄벌 예고

올해 7월까지 노동자 17만여명의 임금 1조3421억원이 체불된 것으로 나타났다. 17개 시도 중에서 체불 규모가 가장 큰 곳은 경기도였다.

7일 고용노동부가 공개한 17개 시도별 임금체불 현황에 따르면, 올해 7월 기준 임금체불 총액은 1조3421억원, 체불 피해 노동자는 17만3000명이다.

임금 체불 노동자. 연합뉴스

AD

시도별로 보면 경기도가 3540억원으로 체불액이 가장 많았다. 경기도에서 일하는 4만3200명의 노동자가 임금을 제때 받지 못했다.

서울이 그다음으로 4만7000명의 노동자 임금 3434억원이 체불됐다.

전체 체불액의 절반 이상은 수도권에 집중된 것으로 집계됐다.

경기·서울·인천 등 수도권의 체불액은 7602억원으로 전체의 56.6%에 달했다. 사업체가 경기(25%)와 서울(18.8%)에 몰려 있기 때문이다.

경기·서울에 이어 경남(756억원·1만400명), 부산(745억원·1만400명), 광주(672억원·4400명) 순으로 체불 규모가 컸다.

서울은 운수·창고·통신업·건설업에서 체불액이 많았고, 제주는 건설업 및 도소매·음식·숙박업의 체불 규모가 컸다. 그 외에는 제조업·건설업 비중이 높았다.

노동부가 지자체별 체불 현황을 분석해 지방 정부와 공유한 건 이번이 처음이다.

노동부는 임금 체불이 중앙 정부만의 문제가 아닌 만큼 앞으로 매월 시도별 체불 현황을 지자체와 공유하고 협력한다는 방침이다.

김유진 노동부 노동정책실장은 "10월 지자체와 전국적으로 대규모 체불 합동 단속을 추진한다"면서 "지자체에 근로감독 권한을 위임하기 위한 법적·제도적 근거도 이른 시일 내에 마련할 예정"이라고 밝혔다.

앞서 정부는 임기 내 임금체불액을 현재의 절반 수준으로 줄이고, 임금체불 청산율을 95%까지 올리겠다는 목표를 밝혔다.

상습적 임금체불 사업주들에 대한 경제 제재를 강화하고, 징벌적 손해배상과 출국금지 등 방안도 추진할 계획이다.

이재명 대통령은 지난 2일 용산 대통령실에서 국무회의를 주재하면서 임금체불에 대한 김영훈 노동부 장관의 보고를 받고 "재범이거나 충분히 (체불임금을) 줄 수 있는데 안 준다면 엄벌해야 한다"고 밝혔다.





AD

이 대통령은 "저도 임금을 많이 떼여봤는데, 노예도 아니고 일을 시키고 (임금을) 떼어먹는다"며 "처벌이 약해서 그렇다. 다중을 상대로 하는데, 중대 범죄로 생각해야 한다"고 말했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>