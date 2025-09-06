건진법사 '관봉권 띠지' 분실 의혹에 李대통령 "상설특검 등 검토하라"

정성호 법무장관에게 지시
검찰 수사관 진술 태도 등 부실 규명 우려한 듯
이재명 대통령이 건진법사와 관련한 '관봉권 띠지' 분실 사건에 대한 부실 수사 우려를 해소할 수 있도록 상설특검 등 방안을 강구하라고 지시한 것으로 알려졌다.
6일 대통령실에 따르면 이 대통령은 최근 정성호 법무부 장관에게 이같이 지시한 것으로 전해졌다. 전날(5일) 국회에서 있었던 검찰개혁 입법청문회에서 검찰 수사관들의 진술 태도 등을 고려했을 때 검찰이 해당 사건에 대한 진실 규명을 철저하게 할 수 있을지 의문이 커지고 있는 만큼, 보다 강도 높은 수사가 필요하다는 취지로 풀이된다. 대통령실은 다만 김건희 여사와 관련한 의혹을 수사하고 있는 민중기 특검팀 등에 수사를 맡기라는 취지는 아니라고 했다.
이 사건은 지난해 12월 서울 남부지검이 건진법사 전성배 씨 자택을 압수수색해 5000만원 규모 한국은행 관봉권을 포함한 현금다발을 확보하고도 출처를 밝히지 못한 채 특검에 넘겨졌다. 지폐 검수 날짜, 담당자, 부서 등 정보가 담긴 띠지와 스티커가 분실돼 진술에 의존해야 하는 상황이다.
전날 청문회에 출석한 남부지검 수사관들은 더불어민주당 의원들의 집요한 질의에도 일관되게 띠지 분실 경위에 대해 "기억나지 않는다"고 답변했다.
임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
