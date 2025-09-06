美, 베네수엘라 내 마약 카르텔 직접 타격 방안 검토

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국이 베네수엘라 영토 내 마약 카르텔을 직접 타격하게 될 수도 있다는 관측이 나온다.

AD

5일(현지시간) CNN 등 주요 외신에 따르면 마약 카르텔과의 전쟁을 선포한 도널드 트럼프 미국 대통령은 베네수엘라 영토 내 카르텔을 직접 타격하는 방안을 포함한 다양한 군사 작전 수행 방안을 검토하고 있다.

트럼프 행정부는 펜타닐을 밀수출하는 베네수엘라의 마약 카르텔을 테러 단체로 규정해 무력 사용을 할 수 있도록 했다. 실제 미국은 최근 카리브해에서 베네수엘라 마약 카르텔 트렌데아라과(TdA) 소속 조직원 11명이 탑승한 마약 운반선을 폭격하기도 했다.

미국은 카리브해에 핵 추진 고속 공격 잠수함 1정을 비롯해 7척의 군함을 파견했으며 베네수엘라와 인접한 푸에르토리코에 조만간 F-35 전투기 10대를 배치해 마약 카르텔에 대한 작전을 수행할 것으로 알려졌다.

이런 움직임은 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령에 대한 미국의 경고라는 분석이다. 미국은 마두로 대통령을 베네수엘라 마약 카르텔의 배후로 규정하고 5000만 달러(약 692억 원)의 현상금을 내걸었다.

트럼프 대통령은 베네수엘라 공격 여부에 대해 모호한 입장을 보이고 있지만 공격 가능성을 열어둔 것으로 알려졌다. 관계자에 따르면 트럼프 대통령은 안보 당국자들에게 "테러리스트를 제거할 기회가 있다면 즉시 승인하겠다"고 말했다고 한다.

또한 최근 백악관은 마이크 존슨 연방하원의장과 척 그래슬리 상원의장 대행에게 서한을 보내 카리브해 마약 운반선 폭격에 관해 설명했다. 서한에는 트럼프 대통령이 군 통수권자로서 헌법상 권한에 따라 공격을 지시했고, 미군은 추가 군사작전을 수행할 준비가 돼 있다는 내용이 담겼다.





AD

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 "마두로 정권은 베네수엘라의 합법적 정부가 아니다"라며 "마두로는 미국에서 마약 밀매 혐의로 기소된 도망자이자, 카르텔의 수괴"라고 말했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>