신상진 시장 "성남의 혁신·변화, 도시재생 대표 문화예술 메카 될 것"

신상진 성남시장, 성남물빛정원 뮤직홀 개관식 참석



신상진 성남시장은 5일 오후 5시 30분 구미동의 옛 하수처리장 부지에 새롭게 조성된 '성남물빛정원 뮤직홀'의 개관식에 참석했다.

신상진 성남시장은 5일 '성남물빛정원 뮤직홀'의 개관식에서 기념사를 하고 있다. 성남시 제공

이날 개관식은 신상진 시장을 비롯한 국회의원과 도의원, 시의원, 성남문화재단 관계자 등 성남시민 300여 명이 참석한 가운데 성남시립합창단 축하공연, 경과보고, 옛 하수처리장 리모델링 과정을 담은 타임랩스 영상 상영, 기념사, 제막식, 테이프커팅 등의 순서로 진행됐다.

신 시장은 인사말을 통해 "오늘은 하수종말처리장 부지가 30여 년의 역사를 뒤로하고 아름다운 뮤직홀로 다시 태어난 역사적인 날이다"며 "이 공간이 우리 성남의 혁신과 변화, 도시재생을 대표하는 문화예술의 메카가 되기를 기대한다"고 말했다.

이어 "앞으로 2단계 마스터플랜을 차질 없이 추진해 이 일대를 세계적 수준의 미술관을 포함한 복합문화타운으로 완성하겠다"며 "시민 여러분께서 성남물빛정원이 더욱 멋진 공간이 되도록 자주 이용해주시고 널리 알려 세계적인 문화명소로 자리 잡을 수 있도록 힘을 보태 달라"고 덧붙였다.

신상진 성남시장과 성남물빛정원 뮤직홀 개관식에 참석한 내빈들이 테이프커팅을 하고 축하를 나누고 있다. 성남시 제공

성남물빛정원 뮤직홀은 구미동 옛 하수처리장 유입펌프동을 리모델링한 150석 규모의 전문 공연장으로, 카페·연습실·악기 보관실 등을 갖춘 복합문화공간이다. 성남시는 오는 7일과 8일 오후 7시, 성남물빛정원 뮤직홀 개관을 기념하는 음악회를 개최한다.

성남시는 앞으로 금난새 성남시립예술단 예술총감독을 비롯한 국내외 연주자들을 초청하여 다채로운 공연을 제공할 예정이다.





신상진 성남시장과 개관식 참석자들이 뮤직홀 개관 축하 공연을 감상하고 있다. 성남시 제공

한편 구미동 옛 하수처리장은 한국토지주택공사(LH)가 1994년 착공해 1997년 준공했으나, 시험 가동 중 인근 주민 반대로 운영이 중단되면서 28년간 방치됐다. 시는 이 부지(2만9000여㎡)를 문화·휴식 공간(성남물빛공원)으로 조성하는 방안을 추진해왔다. 이번 뮤직홀과 카페 개관에 앞서 지난 6월 산책길(성남두물길)을 개장한 바 있다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

