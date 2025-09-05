"규제 풉니다, 사세요" 부동산 시장 살리기 안간힘 나선 中

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보유주택 수 제한 폐지·대출한도 상향 등

중국 지방 정부들이 침체한 부동산 시장을 부양하기 위해 잇따라 구매 제한 완화 조치를 내놓고 있다.

연합뉴스는 5일 중국 현지매체 경제일보와 제일재경 등을 인용해 지난달부터 베이징과 상하이, 동부 장쑤성 쑤저우, 동북 지역 지린성 창춘 등에서 부동산 부양 정책이 도입됐다고 보도했다. 해당 정책은 구매 제한 완화와 판매 제한 철폐, 주택 구매 보조금 지급 등이다.

중국 부동산. 로이터·연합뉴스]

AD

대표적으로 베이징시는 지난달 초 외곽 지역 주택 구입 제한을 해제하는 등 주택 구매 규제 완화 조치를 발표하고 시행 중이다. 새 조치에 따라 베이징 출신 가정이나 2년 이상 사회보험료·개인소득세 납부 요건을 충족한 외지인 가정은 5환(5環) 순환도로 밖 신도시 지역에서 보유 주택 수 제한 없이 구매할 수 있게 됐다.

또 두 번째 주택 구입 시 대출 한도를 최대 60만위안에서 100만위안으로 높이고, 5환 안쪽 주택에는 35%였던 계약금 비율 요건도 30%로 낮춰 단일화했다.

창춘시는 지난달 말 발표한 규정에서 9월 한 달 동안 지정 지역 내 신축 부동산을 일시불로 구매하는 개인에게 주택 한 채당 1만5000위안(약 290만원)의 소비 쿠폰을 지급하기로 했다.

상하이시도 지난달 주택 구매 수요 확대를 위한 '시 부동산 정책 조치 최적화 조정에 관한 통지'를 발표했다. 이로써 상하이 출신 가정은 물론, 외지 출신이더라도 사회보험료나 개인소득세를 1년 이상 시에 납부한 가정은 시 외부 순환도로인 외환선(外環線) 바깥 지역에서 주택을 제한 없이 구매할 수 있게 됐다. 이 규정은 성인 1인 가구에도 똑같이 적용된다.

주택 구매 독려하는 중국

중국 상하이의 건물들. EPA 연합뉴스

또 일정등급 이상의 친환경 신규주택 구입할 경우 주택공적금(住房公積金·주택 매입을 위해 기업과 노동자가 공동 부담하는 장기 적금) 대출 한도를 15% 높였다.

랴오닝성과 충칭시, 후난성 등은 '부동산 박람회' 같은 지방정부 주도 대형 행사를 통해 민간의 주택 구매를 독려하고 있다.

지방정부의 정책을 두고 중국공산당 중앙위원회 직속 관영매체인 경제일보는 "부동산시장 성과가 주목된다"며 9월에는 부동산시장이 살아날 것이라는 전망을 했다.

주택 거래 침체 추세가 장기화할 거라는 관측도 있다. 국가통계국이 발표한 중국 70개 주요 도시의 7월 신규주택 가격은 전월 대비 0.5%, 작년 동월 대비 3.4% 하락하며 25개월째 하락세를 이었다. 기존(중고)주택 가격도 2년 넘게 떨어지고 있다.

중국에서는 부동산 업계의 지속된 침체와 거래 상대방 리스크, 제3자 소유주 대금 지급 지연 등으로 인해 부동산 관리 업계 미수금 규모가 2021년부터 증가하고 있다.

2021년 중국 부동산 위기의 시발점이 된 헝다(恒大·에버그란데)가 이날 홍콩거래소에서 상장 폐지됐다. 2009년 상장한 헝다는 이로써 16년 만에 홍콩 증시에서 퇴출당했다.





AD

헝다는 홍콩 법원이 지난해 1월 청산명령을 내린 이후 거래가 정지됐다. 홍콩거래소는 헝다가 거래 재개 요건을 충족하지 못했다며 이달 초 상장폐지를 통보했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>