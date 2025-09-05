코람코 "투자처별 양극화"…3분기 상업용 부동산시장 전망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코람코자산운용 리서치&전략실은 '2025년 3분기 상업용 부동산시장 전망 보고서'를 5일 발간했다.

코람코는 부동산시장의 정보 비대칭성을 개선하기 위해 매분기 상업용부동산시장 전망 보고서를 일반에 공개하며 투자자들의 투자전략 고도화를 지원하고 있다.

보고서는 3분기 상업용 부동산 시장이 점진적으로 회복할 것으로 예상했다. 미국 금리 인하 가능성이 커지고 있고 하반기 이후 민간 소비부진 완화 등이 상업용 부동산 시장이 회복하는 데 도움을 줄 것으로 기대했다. 다만 자산별 기초여건과 부동산 트렌드 변화에 따라 회복 강도가 뚜렷이 갈리는 '양극화'를 전망했다.

올해 상반기 오피스 거래규모는 약 11조7000억원으로 전년 동기 대비 186% 증가했다. 현대자동차의 강남역 스케일타워 매입, CJ올리브영의 서울역 KDB생명타워 매입 등 1만평 이상 대형 오피스 중심의 사옥목적 거래가 연이어 성사되며 시장 활기를 이끌었다.

플라이트 투 퀄리티(고품질 오피스 선호 현상) 트렌드가 확산하며 대형 우량 오피스 거래의 비중이 높아지고 있다. 해외 투자자들도 강남·여의도·종로 등 핵심 업무지구 주요 오피스에 높은 관심을 보였다. 서울 중심업무권역의 신규 공급이 확대될 예정이라서 하반기 임대시장의 안정성을 주시할 필요가 있다고 분석했다.

물류센터 시장은 공실 부담이 두드러진다. 수도권 거래규모는 1조6000억원으로 전년 동기 대비 45% 감소했다. 신규 물류센터 공급 감소추세는 긍정적이지만 상온 16%, 저온센터는 40%대 공실률은 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 어려운 임대시장 상황을 보여주고 있다. 준공 3년 내 신축 복합 및 상온 시설에는 글로벌 투자자들이 선별적으로 투자하고 있어 제한적이나마 해외자본 유입을 기대할 수 있다.

호텔시장은 코로나19 대유행 이전 수준을 넘어선 외국 관광객 증가가 시장 회복을 견인하고 있다. 대만과 미국 관광객 증가 등 수요 국적 다변화가 확대되고 있어 호텔시장의 장기적 성장 기반이 강화되고 있다. 해외 자본의 운영 목적 서울 호텔 거래 사례가 증가하고 있다. 앞으로 로즈우드, 아만 등 럭셔리 호텔 브랜드가 한국에 진출할 예정이라는 점에서 호텔 시장은 당분간 활발해질 것으로 예상했다.

데이터센터는 뉴 이코노미(New Economy)섹터의 핵심 자산으로 평가했다. 본격적인 산업 성장세에 힘입어 투자 관심도 함께 높아지며 2025년 이후 재무적 투자자와 글로벌 운영사를 중심으로 임대용 데이터센터 시설 공급이 빠르게 증가할 것으로 전망했다.

보고서에 따르면 올해만 수도권 내 6개 데이터센터가 공급 예정이고, 2027년까지 수도권(용인, 안산, 고양 및 서울 서남권)과 부산 등에서 22개 데이터센터가 신규 공급될 예정이다.

전력 확보와 개발 가능용지 부족으로 수도권 주요 권역의 데이터센터는 희소성이 높아질 것으로 내다봤다. 최근 하남 데이터센터와 세종텔레콤 분당 IDC의 실물거래 사례는 거래시장 활성화 가능성을 보여주고 있다. 글로벌 클라우드 사업자와의 협력 프로젝트가 본격화되면서 향후 부동산 투자처로서의 장기적이고 안정적인 수익 창출도 기대된다.

임대주택은 6.27대책과 스트레스DSR 3단계 시행 등으로 인해 전세시장이 약화되고 매매시장 또한 제한되고 있어 월세시장 형성에 유리한 환경이 조성되고 있다고 진단했다. 100실 내외 소형 주거시설을 코리빙 또는 시니어하우징 등으로 컨버전(Conversion, 용도전환)하거나 임대형기숙사를 목적으로 신규 개발하는 투자거래도 다수 추진 중이라고 설명했다.





코람코자산운용 김열매 리서치&전략실장은 "3분기 상업용 부동산시장은 자산별로 희비가 크게 엇갈릴 것"이며 "프라임 오피스와 호텔은 견조한 수요를 유지할 것"이라고 설명했다. 이어 "물류센터는 공실률 부담이 크다. 반대로 데이터센터와 임대주택은 장기 성장성과 안정성을 겸비한 투자 대안으로 부상하고 있다"며 "투자자산별 양극화 현상이 더욱 뚜렷해질 것"이라고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

