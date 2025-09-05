보성군, 정책실명제 중점관리 대상사업 52건 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행정 투명성 신뢰성 제고…군민 참여 확대

전남 보성군(군수 김철우)은 지난 3일 2025년 정책실명제 중점관리 대상사업 52건을 선정하고 군 누리집(홈페이지)을 통해 공개하고 있다고 5일 밝혔다.

'정책실명제'는 주요 정책이나 사업의 결정·집행 과정에 참여한 관련자의 실명과 추진 과정을 기록·관리해 공개하는 제도로, 행정 투명성과 군민 신뢰를 높이는 장치다.

보성군 청사 전경.

중점관리 대상사업으로 지정되면 사업의 추진 경과와 담당자 실명 등이 연중 공개된다. 이를 통해 정책의 책임성을 강화하고 군민이 추진 과정을 직접 확인할 수 있도록 했다.

이와 함께 군민이 참여할 수 있는 '국민신청실명제'를 연중 운영한다. 국민이 공개를 희망하는 사업을 신청하면 심의를 거쳐 사업 현황과 담당 공무원 실명 등이 군 누리집에 공개된다.

다만, 신청 내용이 불명확하거나 단순 민원성 사안, 이미 공개된 사업, 공공기관의 정보공개에 관한 법률상 비공개 대상은 제외된다.

'국민신청실명제' 참여를 원하는 군민은 보성군 누리집에서 신청 서식을 내려받아 작성한 후 우편·팩스 등을 통해 제출하면 된다.





군 관계자는 "정책실명제를 통해 정책 결정 과정을 투명하게 공개하고 군민의 알 권리를 보장해 나가겠다"며 "군민 여러분의 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.





호남취재본부 오세일 기자 seil@asiae.co.kr

