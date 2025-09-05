동아쏘시오홀딩스, 가뭄 피해 강릉에 생수 40만병 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생수 500㎖ 20만병, 2ℓ 20만병

동아쏘시오홀딩스는 장기간 지속된 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강릉 시민들을 돕기 위해 생수 40만병을 지원한다고 5일 밝혔다.

동아쏘시오홀딩스가 장기간 지속된 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강릉 시민들을 돕기 위해 지원한 생수 40만병. 동아쏘시오홀딩스

동아쏘시오홀딩스는 계열사인 동아오츠카와 동아에코팩에서 제조한 ▲마신다 ▲천년수 ▲나는물 생수 500㎖ 20만병, 2ℓ 20만병을 사단법인 희망브리지 전국재해구호협회에 전달한다. 협회는 식수 확보와 생활용수 확보에 불편을 겪고 있는 강릉 시민들에게 전달할 예정이다.

동아쏘시오홀딩스를 비롯해 동아쏘시오그룹은 '생명존중' 기업 철학을 바탕으로 재난 상황에서 국민 건강과 안전을 지키기 위한 사회적 책임 활동을 지속적으로 전개하고 있다.

앞서 지난 7월에는 동아쏘시오그룹 봉사약국 트럭을 보내 집중 호우 피해 지역인 경남 산청군, 충남 예산군 등에 의약품을 지원했다. 3월에는 산불 피해 지역인 경북 의성군 등에 의약품을 전달한 바 있다.





동아쏘시오홀딩스 관계자는 "이번 생수 지원이 가뭄으로 힘든 시간을 보내고 있는 강릉 지역 주민들에게 조금이나마 도움이 되기를 바란다"며 "도움이 필요한 곳에 나눔을 실천하며 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

